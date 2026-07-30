Почему пищепром зависит от газа не меньше, чем от электричества

Почему пищепром зависит от газа не меньше, чем от электричества

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В августе 2003 года каскадный сбой в энергосистеме США и Канады оставил без электричества более 50 млн человек. Встали конвейеры, выключились холодильники, перестали работать насосы водоснабжения. Ущерб для пищевой промышленности исчислялся миллиардами долларов — испортилось сырье, пропала готовая продукция, выбились из графика поставки. Этот блэкаут вошел в историю как наглядная демонстрация хрупкости производственной инфраструктуры.

Но вот вопрос: что случилось бы, если б в тот же день — по какой-то независимой причине — в регионе одновременно закончились запасы промышленных газов? Картина была бы столь же катастрофической. Линии розлива газированных напитков не могут работать без CO₂. Мясокомбинаты, упаковывающие продукцию в модифицированной атмосфере, встали бы так же стремительно, как и при отключении света. Пивоварни потеряли бы незавершенные партии, которые невозможно защитить от окисления без инертного газа.

Электричество и промышленные газы — два столпа современного пищевого производства. К одному из них отрасль относится с понятной серьезностью и тратит значительные ресурсы на обеспечение резервирования. К другому — с удивительным легкомыслием, которое периодически обходится производителям очень дорого.

Параллельная инфраструктура, которую не замечают

Любой директор по производству на крупном пищевом предприятии без труда назовет мощность своего резервного генератора, время переключения на резервное питание и запас топлива для автономной работы. Те же вопросы применительно к CO₂ нередко вызывают замешательство: запасы на сколько дней? Есть ли договор с альтернативным поставщиком? Что происходит, если основной поставщик задерживает поставку на 48 часов?

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Эта асимметрия объяснима исторически. Электроэнергетика выработала культуру надежности десятилетиями — через аварии, регуляторные требования, страховые случаи. Рынок промышленных газов в большинстве случаев работал без критических сбоев, и у производителей просто не было болезненного опыта, который заставил бы переосмыслить подход. До поры до времени.

Между тем функциональная аналогия между электричеством и CO₂ почти полная. Оба ресурса невозможно заменить в конкретном применении: нельзя карбонизировать напиток без углекислоты, так же как нельзя включить линию розлива без электричества. Оба требуют надежной цепочки поставок. Оба создают мгновенный ущерб при перебое: не «хуже работает», а «останавливается полностью». И оба определяют возможность выполнить обязательства перед торговыми партнерами.

Сценарии сбоя: от банальных до системных

Пищевой CO₂ поступает к производителям в жидком виде в криогенных автоцистернах. Эта транспортная схема содержит несколько уязвимостей, каждая из которых может привести к перебою в поставках.

Самый распространенный сценарий — транспортный: цистерна сломалась в пути, водитель попал в аварию, дорога перекрыта из-за погодных условий. Для предприятия, работающего с минимальным складским запасом (что типично для небольших и средних производств, не располагающих дорогостоящими криогенными резервуарами), задержка поставки на 12–24 часа в летний пиковый сезон означает остановку производства.

Менее частый, но более масштабный сценарий — проблемы на производстве поставщика. Плановое техническое обслуживание, внеплановый ремонт, дефицит сырья — все это может привести к сокращению объемов производства газа на несколько дней или недель. Если это происходит в летний сезон, когда спрос на пищевой CO₂ достигает максимума, вся цепочка поставок оказывается под давлением.

Наконец, системный сценарий — глобальный дефицит, подобный тому, который пережила Европа в 2021 году: остановка производств — источников CO₂ по внешним экономическим причинам создала нехватку сразу по всей цепочке. В такой ситуации не помогает ни резервный договор, ни готовность платить любую цену — газа просто нет.

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Что делает электроэнергетика и чего не делает газовая логистика

Система управления надежностью электроснабжения промышленных предприятий строится на нескольких принципах. Первый — резервирование источников: две независимые линии ввода от разных подстанций, резервный генератор, источники бесперебойного питания для критических систем. Второй — мониторинг в режиме реального времени: системы SCADA отслеживают параметры электросети непрерывно и автоматически переключают нагрузку при сбое. Третий — плановое техническое обслуживание с уведомлением потребителей заблаговременно.

Применить ту же логику к управлению поставками CO₂ вполне реально, но это требует осознанных усилий. Резервирование источников: договоры с двумя поставщиками газа, один из которых — региональный с коротким транспортным плечом, второй — федеральный, как альтернатива при форс-мажоре. Мониторинг запасов: автоматические датчики уровня в резервуаре, передающие данные онлайн и формирующие заявку на поставку до того, как газ закончится. Планирование: согласование графика поставок с учетом сезонных пиков задолго до их наступления.

Предприятия, внедрившие такой подход, убеждаются, что его стоимость несравнимо ниже цены даже одной остановки производства. Разница в расходах между надежным и ненадежным управлением поставками CO₂ исчисляется тысячами рублей в год. Потери от одной незапланированной остановки крупной производственной линии — миллионами.

Региональный производитель как страховочный актив

В системе управления надежностью поставок CO₂ наличие регионального производителя выполняет функцию, аналогичную резервному генератору: это локальный источник, не зависящий от длинной логистической цепочки.

Транспортное плечо — ключевой фактор надежности. Автоцистерна, идущая из Центральной России на юг страны, преодолевает тысячи километров. Каждый километр — это дополнительное время в пути, дополнительные риски транспортной аварии или задержки, дополнительные потери газа при испарении. Автоцистерна от регионального поставщика проходит в 10–20 раз меньшее расстояние. При экстренной замене поставки время реагирования — часы, а не дни.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

ООО «Карбон-ВИК» — единственный производитель пищевого CO₂ на юге России, расположенный в Железноводске. Для пищевых предприятий Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской области и республик СКФО это означает наличие надежного якорного поставщика в пределах разумной логистической доступности. Завод, работающий на немецком оборудовании BUSE Anlagenbau GmbH и производящий углекислоту по ГОСТ 8050-85, выполняет в региональной производственной экосистеме ту же системообразующую роль, что и надежная электростанция — обеспечивает базовую инфраструктуру, на которой держится производственный процесс.

Цена доверия к ресурсу

Есть особая категория производственных ресурсов, к которым менеджмент начинает относиться серьезно только после того, как что-то пошло не так. Электричество вошло в эту категорию после масштабных блэкаутов. Вода — после случаев загрязнения. Интернет — после масштабных сбоев облачных провайдеров.

Промышленные газы — пока еще в стадии «до инцидента» для большинства российских пищевых предприятий. Дефицит CO₂ в Европе 2021 года прошел относительно незаметно в российском медиапространстве, хотя уроки из него были вполне универсальными. Те производители, которые сделали правильные выводы, заблаговременно выстроили региональные партнерства и создали буферные запасы, работают сегодня заметно спокойнее остальных.

Доверие к ресурсу — это не абстрактная ценность. Это конкретная готовность платить разумную премию за надежность, не ждать экстремальной ситуации, чтобы пересмотреть логистику, и включать управление поставками газа в общую систему производственной безопасности предприятия. Электричество заслужило такое доверие. CO₂ его еще только зарабатывает — и наиболее дальновидные производители уже сделали соответствующие выводы.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Практика лидеров: что делают ответственные предприятия

Пищевые компании международного уровня, работающие в России, как правило, имеют четкие внутренние стандарты управления поставками CO₂. Эти стандарты предусматривают минимальный неснижаемый запас газа на производстве (обычно от 5 до 10 рабочих дней потребления), не менее двух верифицированных поставщиков, регулярный аудит качества газа от каждого из них и плановые проверки оборудования для хранения и раздачи газа.

Российские производители, выросшие из небольших региональных компаний, нередко имеют менее формализованный подход. Газ заказывается по мере необходимости, договор с единственным поставщиком, резервный резервуар отсутствует. Это работает — до первого серьезного сбоя. После него, как правило, подход меняется радикально.

Разница между этими двумя подходами — не в затратах на обеспечение надежности. Она в культуре управления производственными рисками. Предприятия, относящиеся к CO₂ как к инфраструктурному ресурсу — такому же важному, как электричество или вода, — закладывают более прочную основу для роста: они могут принимать новые заказы, уверенно давать обещания торговым партнерам и наращивать объемы производства, не опасаясь, что очередной перебой в поставках газа сорвет все планы.

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