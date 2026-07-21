В Германии пожаловались на рекордный пивной спад Производство пива в Германии упало до исторического минимума

Производство пива в Германии в 2025 году упало ниже 80 млн гектолитров, достигнув исторического минимума, сообщает Rheinische Post со ссылкой на доклад крупнейшего немецкого производителя хмеля BarthHaas. Спад составил 5,6% по сравнению с 2024 годом.

Немецкий рынок пива переживает исторический спад: производство впервые упало ниже 80 млн гектолитров в 2025 году — на 5,6% меньше, — говорится в публикации.

В докладе не уточняется начальная точка отсчета статистики. Несмотря на рекордное падение, Германия сохранила шестое место в мировом рейтинге производителей пива после Китая, США, Бразилии, Мексики и России. Мировое производство пива сократилось до 1,896 млрд гектолитров. Рост отмечен только в Африке.

Глава BarthHaas Томас Райзер заявил, что отрасль переживает фазу глубоких структурных изменений. Потребление в традиционных пивоваренных странах снижается, а безалкогольные и слабоалкогольные напитки набирают популярность.

Ранее эксперт Ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Германии (DRV) Гвидо Зедлер заявил, что высокие температуры последних недель в Германии вызвали преждевременное созревание посевов, что приведет к потерям урожая зерновых. По его словам, которые приводит ТАСС, прогноз сбора снижен на 5,6% в 2026 году. Ожидается сбор 42,7 млн тонн зерна. Ранее DRV прогнозировали урожай на уровне 44,1 млн тонн.