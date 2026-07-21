Самбурская послала матом поклонницу из-за записки в букете

Актриса Настасья Самбурская в своих социальных сетях выложила видео, на котором она посылает матом поклонницу. Певице не понравилась записка, которая была оставлена в подаренном ей цветочном букете.

В записке фанатка посоветовала Самбурской заморозить яйцеклетки, сопроводив это фразой: «Букет яйцеклетки и сперматозоиды. Совет дня: заморозь яйцеклетку и живи спокойно». В ответ на это звездная актриса сериала «Универ» ответила нецензурной бранью, послав ее на три буквы.

Ранее Самбурская выиграла дело в отношении уроженца Кемерово блогера Алексея Псковитина из дуэта Nemagia. Актриса обратилась в суд из-за видео, в котором есть информация, не соответствующая действительности и порочащая ее честь и достоинство. Решение было вынесено 19 мая.

Также стало известно, что Андрей Малахов является самым дорогим ведущим в стране. Продюсер Сергей Дворцов уточнил, что лидерами по уровню гонораров также являются Дмитрий Киселев и Дмитрий Борисов.