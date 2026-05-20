Самбурская засудила блогера Псковитина из кемеровского дуэта Nemagia

Актриса Настасья Самбурская выиграла дело в отношении уроженца Кемерово и блогера Алексея Псковитина из дуэта Nemagia, пишет VSE42.RU со ссылкой на объединенный пресс-центр кузбасских судов. Знаменитость подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Решение было вынесено 19 мая.

Самбурская обратилась в суд из-за видео, в котором есть информация, не соответствующая действительности и порочащая ее честь и достоинство. Суд взыскал с ответчика компенсацию в размере 3 млн рублей. Уточняется, что коллектив Nemagia распался еще в 2019 году.

Ранее блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) подала иск на 2,4 млн рублей к своему бывшему стилисту Эльвире Янковской, обвинив ее в продаже поддельных люксовых вещей. Требования заявлены в рамках уголовного дела о мошенничестве, по которому Янковская проходит в статусе обвиняемой.