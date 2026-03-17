Квартира за 80 млн, недельный брак, отказ рожать: как живет Самбурская

Настасья Самбурская прославилась после съемок в популярном ситкоме «Универ. Новая общага». Как сложилась личная жизнь артистки, какие последние новости выходили о ней?

Что известно о новой квартире Самбурской за 80 млн

Год назад Настасья Самбурская приобрела элитную квартиру в жилом комплексе «Остров», который расположен недалеко от Филевского парка и всего в нескольких минутах от центра Москвы, передает StarHit. По данным издания, стоимость недвижимости составила 80 млн рублей.

Сообщается, что недавно Настасье позвонили из отдела продаж и пригласили на приемку квартиры. Звезда «Универа» взяла с собой специалиста, который все тщательно осмотрел и зафиксировал недочеты для предъявления застройщику.

«В прошлом году я купила себе квартиру в ЖК „Остров“. Начиталась всякого такого, что бывает при приемке, поэтому иду не одна. Получение ключей — дело непростое, нервное», — заявила знаменитость, зайдя в просторный холл.

Вместе с сотрудником они поднялись на ее этаж. В видеоролике, опубликованном артисткой, можно заметить, что площадь ее квартиры превышает 100 квадратных метров и в ней установлены большие панорамные окна. Звезда также обратила внимание на лоджию длиной пять метров.

«Просторненько! А какой вид, какие окна! Детский сад… Ребенку будет удобно его посещать», — сказала Самбурская, демонстрируя квартиру.

В это время специалист делал замеры и проверял тепловизором состояние стен, полов и оконных рам. Недочеты в ремонте застройщика все же нашлись. Причем один из них обнаружила сама актриса. «Нарушение! Повреждение стекла», — указала знаменитость пальцем на окно.

Сотрудник обвел все специальным маркером и обещал устранить все проблемы в ближайшее время.

Как сложилась личная жизнь Самбурской

Настасья Самбурская в 2017 году связала себя узами брака с актером Кириллом Дыцевичем, однако уже спустя год пара развелась.

При этом, по словам актрисы, они «разошлись на седьмой день брака», у молодых людей были конфликты, во время одного из которых супруг ударил ее.

Летом 2024 года Самбурская сообщила, что состоит в отношениях. Певица рассказала, что познакомилась с возлюбленным в самолете. В апреле 2025-го она призналась, что им пришлось расстаться из-за ее нежелания рожать.

«Наверное, это был самый лучший мужчина, которого я встречала в жизни. Но у меня начался мой поток, карьера пошла вверх, и я поняла, что не могу сейчас отказаться от этого в пользу семьи. Не готова. К тому, чтобы было так, как теперь, я шла 20 лет. И не знаю, сколько это продлится. И мне пришлось с ним расстаться. Он давно не мальчик, ему нужно было здесь и сейчас рожать детей. Возможно, я пожалею, но это мой путь и мой выбор», — рассказала она.

В каких скандалах была замечена Самбурская

Летом прошлого года общественная организация «Сорок сороков» призвала прокуратуру Санкт-Петербурга проверить спектакль «Охота на мужчин», в котором играют актеры Настасья Самбурская и Станислав Бондаренко.

В 2019 году театральный режиссер Владимир Моташнев впервые представил на сцене ироничную постановку о молодой женщине, которая привлекает внимание множества мужчин, но не вызывает интереса у своего супруга. Спектакль изобилует юмором и содержит провокационные сцены, вызывающие смех у зрителей.

У общественников движения «Сорок сороков» возникли претензии именно к интимным моментам спектакля. Они призвали прокуратуру Санкт-Петербурга провести проверку, так как, по их словам, в постановке есть сцены «прелюдии к половому акту и БДСМ». Общественники хотят узнать, соответствует ли работа Моташнева основам государственной политики по укреплению российских духовно-нравственных ценностей.

Также известно о еще одном скандале с участием Самбурской. Настасья в 2020 году подала в суд на Виктора Дробыша. Она осталась недовольна результатом сотрудничества, потребовала разорвать контракт с его продюсерской компанией и признать за ней права на ее имя и песни. Дробыш подал к ней встречный иск на 13 млн рублей.

«Реальная работа по моему продвижению закончилась, так и не успев толком начаться. Остались только кабальные условия и обязательства по договору, согласно которым практически полностью ограничена свобода моей деятельности как артиста», — утверждала она.

В июне 2022 года Московский городской суд вынес решение, согласно которому с Самбурской взыскали 2,7 млн рублей.

«Я Дробыша не боюсь, но он очень завистливый и мелочный человек, который захочет отомстить мне за правду. Поэтому если что-то со мной случится, то вы знаете, кого винить», — говорила она.

Читайте также:

Резкое похудение, личная жизнь, слова об СВО: где сейчас Ирина Дубцова

Четвертый ребенок, обман мошенников, Голливуд: как живет актер Ткаченко

Семь лет без Юлии Началовой: как сейчас живут родные певицы