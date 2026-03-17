Резкое похудение, личная жизнь, слова об СВО: где сейчас Ирина Дубцова

Ирина Дубцова стала известной благодаря участию в проекте «Фабрика звезд — 4». Что известно о ее личной жизни и карьере, какие последние новости выходили о певице?

Чем известна Ирина Дубцова

Ирина Дубцова появилась на свет в Волгограде в 1982 году в семье знаменитого джазмена Витора Дубцова. Уже в шесть лет будущую знаменитость отдали в музыкальную школу. Когда Ирине исполнилось 11 лет, ее родители создали детский музыкальный коллектив под названием «Джем».

За несколько лет «Джем» исполнил около 40 песен, а текст для некоторых написала сама Ирина Дубцова. Однажды концерт 15-летней Ирины услышал композитор Андрей Пряжников и попросил у отца начинающей артистки диск с записью песен. В Москве запись передали продюсеру Игорю Матвиенко, который тогда как раз искал вокалисток в новый коллектив. Именно он сделал предложение Ирине Дубцовой, которое изменило ее жизнь.

Прилетев в столицу, Ирина начала выступать в группе «Девочки». Ее песня «Я хочу быть птичкой» стала хитом и вошла в число лучших клипов 2000 года по версии MTV. После двух лет в группе она получила диплом Волгоградского института искусств и покинула коллектив.

После начала сольной карьеры Ирина также стала исполнительным директором студии «SBS — Entertainment». А также пишет музыку и песни для Филиппа Киркорова, Тимати, Сергея Лазарева, Алсу и многих других звезд.

Участие в «Фабрике звезд — 4» стало судьбоносным для Ирины Дубцовой. За победу она получила автомобиль, бесплатную запись альбома, съемку трех клипов и возможность представлять Россию на «Новой волне 2004».

После ошеломляющего успеха на телешоу карьера певицы стремительно пошла вверх. В 2005 году был выпущен первый альбом под названием «О нем», а спустя два года последовала пластинка «Ветра». Дубцова часто занимала верхние строчки чартов, выступая в дуэтах с другими артистами, такими как Полина Гагарина, Алсу, Любовь Успенская, Стас Пьеха и другие. В общей сложности Ирина Дубцова записала пять сольных альбомов. Ее последний альбом, под названием «Новости», вышел в свет в 2024 году.

Как похудела Ирина Дубцова

Недавно Ирина Дубцова рассказала о посещении эндокринолога с целью похудения. При этом она отметила, что не прибегала к экстремальным способам.

«Любовь, гормоны и большой теннис — других секретов хорошей фигуры у меня нет. Положительно отношусь и к уколам для похудения, но любое вмешательство должно проходить под наблюдением специалистов, со сданными анализами. Когда-то давно я сама пробовала колоть, а потом прекрасный эндокринолог вылечил мою щитовидку, с которой я мучилась много лет, и вес нормализовался», — рассказала Дубцова.

Певица отметила, что причиной лишнего веса могли быть именно проблемы со здоровьем. По ее словам, она перешла на здоровый образ жизни.

Как сложилась личная жизнь Дубцовой

Прошлой осенью Дубцова поделилась в Telegram-канале видео с новым избранником — директором косметического бренда Иваном Петренко. Подписчики назвали возлюбленного артистки «арендным женихом», однако она пошутила, что на самом деле это он «приплачивает» ей за совместное проживание.

«Должна признаться. Это Ваня мне приплачивает. Я и живу с ним за деньги, бессовестная», — написала Дубцова.

Подписчики усомнились в чувствах Дубцовой и Петренко и стали утверждать, что певица взяла его «напрокат». Другие поинтересовались, сколько звезда платит ему за фейковые отношения.

Позже Дубцова в шоу Натальи Подольской «Ваша Наташа» раскрыла подробности отношений с Петренко. Она призналась, что ей непросто далось решение вступить в отношения с мужчиной, у которого есть маленькие дети. У Петренко шестилетний сын Мирон и восьмилетняя дочь София. Их мать скончалась три года назад после тяжелой и продолжительной болезни.

«Мамы, к сожалению, не стало. Это была прекрасная, полноценная семья, которая разрушилась из-за трагических обстоятельств», — сообщила Дубцова.

По ее словам, обоим потребовалось время, чтобы быть готовыми к новому этапу в жизни.

«Мне нужно было время, чтобы войти в отношения, где есть дети. И ему понадобилось время, чтобы понять, что я — та женщина, с которой он может познакомить своих детей», — отметила певица.

В 2004 году Дубцова связала свою жизнь с солистом группы Plazma Романом Черницыным. Предложение руки и сердца он сделал прямо на сцене во время концерта, и певица ответила согласием. Спустя два года после свадьбы у пары появился сын Артем.

Однако брак артистов продлился недолго — в 2008 году супруги расстались. Позже певица два года состояла в отношениях с бизнесменом и стоматологом Тиграном Мальянцем, а в 2014–2015 годах встречалась с диджеем Леонидом Руденко.

Как Дубцова относится к СВО

В одном из своих интервью Дубцова сообщила, что изначально выразила поддержку спецоперации. Она рассказала, что в 2019 году побывала в Донбассе и лично убедилась в том, как живут люди в Донецке и Луганске.

«Во-первых, я всегда была патриотом. Во мне это генетически заложено, поскольку я родилась и выросла в Волгограде. Это [бывший] Сталинград. Я была в Донецке и Луганске в 2019 году, до СВО. До того как эти территории присоединились к нам, вошли в состав РФ. И вот я пою, и все нормально, люди слушают, толпа народу, площадь людей, а потом заканчивается песня, и я слышу, как вдалеке раздаются автоматные очереди или взрывы звучат», — рассказала Дубцова.

Артистка отметила, что испытывала страх, наблюдая разрушенные здания в Донбассе и слыша звуки стрельбы.

«Я видела, как живут люди, разговаривала с местными жителями, и я знаю, кто кого убивал там, когда это была еще территория Украины. Конечно, с первого дня начала СВО я поддержала нашу страну, поддержала решение президента, поддержала Донбасс, поддержала их решение о вступлении в РФ, всячески поддерживаю по сей день», — заявила певица.

