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07 июня 2026 в 18:24

Моргенштерн решил сменить веру и имя

Рэпер Моргенштерн принял иудаизм и сменил имя

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Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) прошел обряд гиюра и принял иудаизм, сообщил Telegram-канал «Голос Израиля». Гиюр представляет собой посвящение в иудейскую веру.

После этого музыкант сменил имя на еврейское. Теперь его зовут Исраэль Йегуда Моргенштерн. Он прошел через еврейский суд и присоединился к народу Израиля.

Ранее адвокат Ильдар Исламов заявил, что защита Моргенштерна обжаловала приговор о штрафе в 7 млн рублей. Сторона музыканта будет настаивать на оправдании. Решение уже обжаловано в апелляционном порядке. Адвокат также считает, что при назначении наказания был нарушен УК России.

Также сообщалось, что у рэпера могут изъять недвижимость на 74 млн рублей, если он не выплатит штраф в 7 млн рублей за нарушение обязанностей иноагента. Под угрозой оказались подмосковный особняк с земельным участком и гаражом. Также он может лишиться трех офисов в Москве.

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