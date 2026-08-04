5 августа — праздник Почаевской иконы Божией Матери: история и значение

Семья и жизнь

Каждое лето церковный календарь дарит православным верующим особенную, наполненную тихой радостью дату. В этот день христианский мир совершает торжественное празднование в честь легендарного образа Богоматери.

Когда отмечают праздник Почаевской иконы

Праздник Почаевской иконы был установлен в благодарную память о спасении Почаевской монастырской обители от вражеской осады османских войск летом 1675 года.

Святыня Почаевская икона Божией Матери объединяет 5 августа тысячи паломников, которые приходят к ней с открытым сердцем, чтобы вознести мольбы и поблагодарить за помощь. Для каждого верующего человека православный календарь на 5 августа служит важным напоминанием: это время отложить повседневные заботы, обратиться к духовному источнику и глубинам веры, а также узнать подробно, о чем молятся Почаевской иконе.

Происхождение и путь чудотворного образа

Истоки появления почитаемого лика уходят своими корнями в середину XVI столетия. В 1559 году греческий митрополит по имени Неофит, путешествуя по землям Волыни, навестил дворянскую усадьбу Анны Гойской. Желая выразить признательность за радушный прием, иерарх благословил хозяйку дома древним образом Богородицы, который привез из Константинополя.

Спустя некоторое время домашние стали замечать, что от лика исходит удивительное свечение. Когда же благодаря мольбам пред святыней полностью прозрел слепорожденный брат дворянки Филипп, Анна поняла, что столь великий образ не должен храниться в частном владении. В 1597 году святыню торжественно передали монахам, подвизавшимся на Почаевской горе.

Вот главные этапы, которые проследила история Почаевской иконы на своем вековом пути:

1559 год: преподнесение образа митрополитом Неофитом в дар благочестивой Анне Гойской;

1597 год: передача чудотворного лика на хранение в Почаевскую обитель;

1675 год: зримое явление Царицы Небесной над монастырскими стенами и спасение от турок;

1773 год: возложение золотых корон от папы Климента XIV, ознаменовавшее общехристианское признание святыни.

Благодаря этим знакам небесного заступничества история Почаевской иконы превратилась в живое свидетельство нерушимой силы христианской молитвы.

Изображение явления Пресвятой Богородицы на Почаевской горе Фото: Дмитрий Коробейников/Global Look Press

Оборона Почаевской лавры и предание о заступничестве Богородицы

Главное событие, благодаря которому праздник Почаевской иконы стал почитаться повсеместно, произошло в ходе тяжелой Збаражской войны. Огромный отряд татарских и турецких воинов обступил монастырские стены. У иноков не было ни гарнизона, ни профессионального вооружения, чтобы дать адекватный военный отпор врагу.

На рассвете 5 августа (по старому стилю — 23 июля) братия вместе с мирными беженцами во главе с настоятелем Иосифом Добромирским стали со слезами петь акафист Заступнице. Внезапно над монастырским храмом в облаках явилась Сама Богородица вместе с небесным воинством и преподобным Иовом. Враги, потрясенные увиденным, стали стрелять вверх, но пули и стрелы разворачивались в воздухе и ранили самих нападавших. В панике остатки войска бежали, а в память о явленном чуде и был утвержден этот день.

Какие чудеса связывают с Почаевской иконой

На протяжении многих веков многочисленные чудеса Почаевской иконы бережно записывались в летописные книги обители. Образ прославился как источник исцелений и спасения в невероятно сложных жизненных обстоятельствах.

Паломники и исследователи церковных архивных летописей обращают внимание на следующие факты неземного заступничества:

оставление святого следа: явившись на вершине Почаевской горы в огненном столпе, Дева Мария оставила отпечаток Стопы на камне, из которого забил целебный родник;

возвращение к жизни усопшего: в XVII веке по горячим мольбам скорбящих родителей перед ликом ожил умерший ребенок;

спасение инока из неволи: попавший в османское рабство монашествующий призвал Богородицу и в день ее торжества непонятным образом перенесся к родным монастырским вратам;

прозрение слабовидящих и исцеление недужных: медики и очевидцы не раз документировали случаи, когда искренняя вера приводила к отступлению тяжелых болезней.

Эти удивительные события доказывают: Почаевская икона Божией Матери прославляется 5 августа совершенно заслуженно, ведь искренняя мольба не остается без ответа.

Почаевская лавра Фото: Марина Юрченко/РИА Новости

О чем молятся перед образом

Понимая, насколько глубока и богата история Почаевской иконы, верующие приносят к ней свои самые сокровенные переживания. Богородицу перед этим ликом почитают как скорую утешительницу в любых скорбях.

Чаще всего пред святым ликом испрашивают:

об обретении здравия души и тела: особенно часто припадают к образу с недугами глаз и болезнями суставов;

о прекращении вражды и примирении: искреннее обращение к Пречистой помогает умягчить гордые сердца и вернуть мир в семью;

о даровании крепости духа: люди, страдающие от уныния или сомнений, получают от святыни духовное укрепление;

о защите родного дома: традиция просить об избавлении от бедствий и напастей берет начало из далекого XVII века.

Знания, о чем молятся Почаевской иконе, помогают каждому человеку правильно подготовить душу к прикосновению к святыне.

Как проходит богослужение 5 августа

Праздник Почаевской иконы в храмовых стенах всегда сопровождается особенным молитвенным настроем. Порядок праздничной службы полностью соответствует уставу больших церковных дат.

Православный календарь на 5 августа предлагает верующим следующий порядок участия в литургической жизни:

Торжественное всенощное бдение вечером накануне: с пением величания Богоматери и чтением паремий. Водосвятный молебен ранним утром: священники совершают освящение воды в память о чудотворном Почаевском источнике. Праздничная Божественная литургия: главное событие дня, за которым христиане исповедуются и причащаются Святых Тайн. Соборный крестный ход: после завершения службы вокруг храма проходит крестный ход с песнопениями.

В этот светлый день, 5 августа, Почаевская икона Божией Матери дает каждому пришедшему в храм возможность прочувствовать тихую благодать и соборное единство.

5 августа — праздник Почаевской иконы Божией Матери: история и значение Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Что важно отличать от народных примет и суеверий

Христианская жизнь требует от человека осознанности и здравого смысла. На практике вокруг праздника возникло немало бытовых суеверий, не имеющих никакого отношения к православной вере. Выясняя, что можно делать 5 августа, стоит помнить: Господу важна чистота сердца, а не слепое соблюдение придуманных запретов.

Вот какие дела будут действительно полезны и что можно делать 5 августа верующему человеку:

посетить храмовую службу: исповедоваться, причаститься и помолиться о родных и близких;

проявить христианское милосердие: помочь бедному, навестить одинокого человека или поддержать болящего;

почитать дома акафист Богородице: выделить время для тихой домашней молитвы перед иконой.

А вот от каких заблуждений стоит отказаться:

от верования в приметы и «знамения»: не следует связывать погоду или мелкие бытовые неприятности с религиозным праздником;

от ссор, ругани и осуждения: день требует от нас кротости и контроля над своими эмоциями;

от суеверного страха перед физическим трудом: вопреки народным мифам, обычные бытовые хлопоты после посещения храма не считаются грехом.

5 августа великая Почаевская икона Божией Матери напоминает нам о том, что милосердие, искренняя молитва и любовь к ближнему способны творить настоящие чудеса в жизни любого человека.

Ранее мы рассказывали о традициях празднования Дня Владимирской иконы Божьей Матери.