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04 августа 2026 в 08:22

Один из аэропортов Татарстана перестал принимать и выпускать самолеты

Росавиация: аэропорт Нижнекамска временно перестал обслуживать авиарейсы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Нижнекамска в Республике Татарстан, сообщается в Telegram-канале Росавиации. По информации ведомства, ограничения начали действовать утром 4 августа, около 08:09 по московскому времени.

Аэропорт Нижнекамск (Бегишево): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — уточнили в агентстве.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Краснодара возможны изменения в расписании из-за ограничений, действующих в ряде районов Краснодарского края. Кроме того, в аэропорту Геленджика ввели дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

До этого стало известно, что сразу девять российских аэропортов закрыли небо утром 2 августа. Временные ограничения на полеты ввели воздушные гавани Бугульмы, Казани, Нижнекамска (Бегишево), Пензы, Самары (Курумоч), Саратова (Гагарин) и Ульяновска (Баратаевка).

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