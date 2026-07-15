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15 июля 2026 в 17:09

Нижнекамский сталкер выплатит бывшей полмиллиона рублей

Суд обязал жителя Нижнекамска выплатить 500 тыс. рублей за преследование девушки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Суд обязал жителя Нижнекамска Дмитрия выплатить бывшей девушке 500 тыс. рублей в качестве моральной компенсации за многолетнее преследование, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. По его информации, мужчина более года следил за жертвой, избивал ее и пытался изнасиловать.

Как уточнил канал, впереди у фигуранта еще одно судебное заседание по эпизоду с изнасилованием. Мужчина более года терроризировал свою бывшую избранницу Гульнару, не прекращая угрозы и нападения даже после возбуждения уголовного дела.

Во время следствия Дмитрий должен был находиться под домашним арестом, однако свободно разгуливал на свободе. Как выяснилось, он выполнял личные поручения местного старшего лейтенанта: забирал его с мероприятий и закупал продукты. В обмен на эти услуги инспектор закрывал глаза на нарушения режима подсудимым.

Дмитрию также назначили 2,5 года лишения свободы условно за систематическое преследование бывшей. Они расстались еще в 2024 году. После разрыва отношений мужчина стал вести себя агрессивно.

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