Нижнекамский сталкер выплатит бывшей полмиллиона рублей

Суд обязал жителя Нижнекамска Дмитрия выплатить бывшей девушке 500 тыс. рублей в качестве моральной компенсации за многолетнее преследование, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. По его информации, мужчина более года следил за жертвой, избивал ее и пытался изнасиловать.

Как уточнил канал, впереди у фигуранта еще одно судебное заседание по эпизоду с изнасилованием. Мужчина более года терроризировал свою бывшую избранницу Гульнару, не прекращая угрозы и нападения даже после возбуждения уголовного дела.

Во время следствия Дмитрий должен был находиться под домашним арестом, однако свободно разгуливал на свободе. Как выяснилось, он выполнял личные поручения местного старшего лейтенанта: забирал его с мероприятий и закупал продукты. В обмен на эти услуги инспектор закрывал глаза на нарушения режима подсудимым.

Дмитрию также назначили 2,5 года лишения свободы условно за систематическое преследование бывшей. Они расстались еще в 2024 году. После разрыва отношений мужчина стал вести себя агрессивно.