Кто такие сталкеры и что делать, если вас преследуют: причины и защита

Кто такие сталкеры и что делать, если вас преследуют: причины и защита

Навязчивое внимание, нежелательные звонки, сотни сообщений в социальных сетях и неожиданные встречи у подъезда дома — с этими опасными проявлениями сталкиваются тысячи людей по всему миру. Кто такие сталкеры простыми словами? Речь идет о преследователе, который систематически и вопреки воле жертвы вторгается в ее личную жизнь. Это агрессивное поведение вызывает у пострадавшего постоянный страх, сильную тревожность и чувство тотальной незащищенности.

В России в 2026 году пока нет отдельного закона о сталкинге, но есть способы защитить себя и привлечь преследователя к ответственности по существующим статьям. Разбираемся, как распознать сталкера, куда обращаться и что делать, если вас преследуют.

История термина: от Стругацких до реальной угрозы

Кто такой сталкер простыми словами?

Слово «сталкер» закрепилось в массовой культуре благодаря легендарной повести братьев Стругацких «Пикник на обочине» и одноименной кинокартине Андрея Тарковского. На страницах книг и экране под этим понятием подразумевался отважный проводник по опасным, заброшенным и аномальным территориям.

Нынешнее слово «сталкер» со Стругацкими не связано. Сталкер (от англ. to stalk — «преследовать») — это человек, который навязчиво и целенаправленно следит за другим, систематически нарушая его личные границы и заставляя испытывать чувство страха и тревоги.

Преследователем может оказаться кто угодно: бывший или текущий партнер (около 40% всех случаев по статистике), знакомые и коллеги (еще около 42%) и даже совершенно незнакомые люди.

Сталкинг представляет собой регулярные нежелательные действия, направленные на одного человека. В их число входят слежка в реальной жизни и соцсетях, навязчивые звонки, сообщения и письма, а также попытки установить контакт через друзей и родственников. Преследователь может присылать нежеланные подарки, неожиданно появляться у дома, на работе или в других привычных местах жертвы, открыто угрожать, запугивать и распространять порочащую информацию. Также к сталкингу относятся порча имущества и использование чужих персональных данных для заказа товаров или корреспонденции.

Главным критерием сталкинга выступают системность таких действий и чувство страха, которое они вызывают. Любое ощущение угрозы является не «преувеличением», а серьезным поводом позаботиться о собственной безопасности.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Психология сталкера: кто становится преследователем

В основе поведения любого преследователя лежит патологическое желание тотального контроля, власти и самоутверждения за чужой счет. Часто пусковым механизмом становится разрыв отношений или болезненный отказ на предложение о знакомстве. Преследователь использует манипуляции и угрозы, чтобы контролировать жертву.

Психология выделяет несколько типов сталкеров.

Ищущие близости: пытаются «завоевать» жертву, часто меняют объект преследования.

Бывшие партнеры: не могут принять разрыв и пытаются вернуть контроль.

Обиженные: движимы местью за реальную или мнимую обиду.

Преследователи незнакомцев: одержимы человеком, которого не знают лично.

Пострадавший человек постоянно пребывает в состоянии повышенной готовности к опасности, у него развивается хроническая бессонница, панические атаки и депрессивные состояния. Агрессор питается реакцией своей жертвы: любые попытки вступить в диалог, усовестить, заблокировать его или ответить на выпад только усиливают его охотничий азарт и убеждают в собственной значимости.

Важно: сталкеру нельзя давать надежду, выражая любые эмоции!

Как распознать сталкера и что считается сталкингом

Главный признак систематического преследования — это навязчивость, регулярность и действия вопреки выраженному несогласию жертвы. Разовый неприятный комментарий или случайная встреча на улице сами по себе не являются преследованием. Однако если человек ежедневно присылает десятки сообщений с разных аккаунтов, следит за перемещениями, отправляет нежелательные курьерские доставки на работу или дежурит у подъезда, это указывает на прямой сталкинг.

Закон о сталкерах: когда примут? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для офлайн-слежки характерны частые «случайные» появления преследователя в местах, которые посещает пострадавший. В интернете сталкинг проявляется в кибербуллинге, взломе личных страниц, создании фейковых аккаунтов и сборе персональных данных. Как только навязчивое внимание переходит в прямую агрессию, возникает важный вопрос: что делать, если сталкер угрожает расправой, порчей имущества или сливом личных фото? В этой опасной ситуации категорически нельзя вступать в переговоры, отвечать на эмоции или поддаваться на шантаж.

Что делать жертве: алгоритм действий и сбор доказательств

Если вы столкнулись с систематическим преследованием, первое и самое главное правило — полностью прекратить абсолютно любой контакт с агрессором. Никаких ответов, попыток объяснить ситуацию, стыдить или оправдываться. Любая обратная связь воспринимается сталкером как продолжение общения и стимулирует его на дальнейшие агрессивные шаги.

Второй обязательный шаг — детальная фиксация всех фактов преследования. Делайте скриншоты сообщений с отображением даты и времени, сохраняйте детализацию звонков, записывайте аудиозаписи и видео встреч. Если преследователь угрожает физической расправой, пытается повредить имущество или переходит к открытым агрессивным действиям, нужно четко понимать, что делать: немедленно вызывайте полицию, привлекайте внимание прохожих и подавайте официальное заявление в правоохранительные органы. Обязательно предупредите друзей, родственников, коллег и охранников на работе о сложившейся ситуации.

Установите камеры и сигнализацию, если есть угроза проникновения в дом.

Смените маршруты и распорядок дня, чтобы стало труднее вас отследить.

Кто такие сталкеры Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Закон о сталкинге в России — 2026: что уже принято и чего пока нет

Законодательное регулирование преследования в нашей стране имеет определенные особенности. В отечественном законодательстве до сих пор отсутствует отдельная уголовная статья, предусматривающая ответственность исключительно за сам факт навязчивого преследования, если оно не сопровождается иными сопутствующими преступлениями.

В 2026 году закон о сталкинге в России продолжает активно обсуждаться экспертами, законодателями и правозащитными организациями. Эксперты предлагают введение в правовое поле полноценного юридического понятия преследования, а также внедрение системы судебных охранных ордеров.

В 2026 году в Государственную думу поступил обновленный законопроект, направленный на борьбу со сталкингом. В документе сталкинг определяется как систематическая слежка, поджидание у дома или работы, а также навязчивые попытки выйти на связь с помощью звонков, сообщений или подарков.

Ключевые предложения законопроекта разберем ниже.

Административное наказание: за первое нарушение предусмотрено предупреждение или штраф до 2000 рублей, за повторное — штраф до 5000 рублей либо арест сроком до 15 суток.

Охранные ордера: возможность получения судебного запрета на приближение к жертве. Срок действия ордера составит шесть месяцев с правом продления.

Уголовная ответственность: за злостное игнорирование охранного ордера предлагается привлекать к ответственности по ст. 315 УК РФ.

На данный момент документ находится на стадии рассмотрения. В случае одобрения правительством и дальнейшего успешного принятия в Госдуме закон, запрещающий преследование человека, в РФ может вступить в силу с 1 января 2027 года.

Как засудить сталкера? Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Ответственность за угрозы и оскорбления (ст. 119 УК РФ, ст. 5.61 КоАП РФ)

Хоть специального закона о сталкинге в нашем законодательстве пока нет, есть возможность привлечь преследователя по статьям за угрозы и оскорбления.

Если агрессор пишет оскорбительные сообщения в социальных сетях или публично унижает честь и достоинство, его действия подпадают под статью 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

При наличии реальных опасений за свою жизнь и здоровье применяется статья 119 Уголовного кодекса РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Необходимо предоставить аудиозаписи, скриншоты и свидетельские показания. Если агрессор нарушает неприкосновенность частной жизни, взламывает личные аккаунты или распространяет персональные данные, помогут статьи 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни) и 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища). Есть еще и статья 128.1 УК РФ (клевета).

За угрозу убийством, например, преследователь может получить до двух лет лишения свободы.

Если вы чувствуете угрозу своей жизни или здоровью — немедленно вызывайте полицию. Не терпите и не надейтесь, что «само пройдет». Сталкинг — это не просто неприятность, а опасное поведение, которое может перерасти в насилие.

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