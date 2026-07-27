Петербургский сталкер с кислотой закошмарил экс-возлюбленную

В Санкт-Петербурге местная жительница Виолетта столкнулась с преследованием со стороны бывшего молодого человека, который, по ее словам, дважды облил ее автомобиль химикатами, повредив лакокрасочное покрытие, сообщает 78.ru. Девушка рассказала, что после расставания в мае экс-партнер регулярно приезжал к ее дому, следил за ней и собирал информацию о ее передвижениях.

В начале июля камеры зафиксировали, как мужчина облил ее Audi неизвестным составом, а спустя две недели повторил действие с более едким веществом. Несмотря на то что сталкер отрицает вину, Виолетте удалось записать его признание во время разговора. По ее словам, мотивом преследования стал финансовый спор — мужчина требовал вернуть деньги, которые он потратил во время их отношений.

Девушка обратилась в полицию, по факту инцидента проводится проверка. Пострадавшая выразила надежду на привлечение преследователя к ответственности.

Ранее в Нижнекамске суд обязал местного жителя выплатить 500 тыс. рублей в качестве моральной компенсации его бывшей девушке за многолетнее преследование. Мужчина избивал и пытался изнасиловать жертву.