Названа главная причина, почему женщины дают второй шанс бывшим партнерам

Желание женщины дать партнеру второй шанс после разрыва отношений часто рождается не от большой любви, а из-за внутреннего страха остаться в одиночестве, заявила NEWS.ru психолог-консультант, эксперт по семейным отношениям и эмоциональной зависимости Ольга Казак. По ее словам, в такие моменты человек живет навешенными ожиданиями и яркими воспоминаниями о конфетно-букетном периоде.

После разрыва отношений порой так хочется верить в светлое будущее, когда партнер одумается и вернется, словно не было никаких ошибок. Дать второй шанс иногда кажется самым правильным и взрослым решением для отношений. В такие моменты женщина живет навешенными ожиданиями, однако в одну реку дважды не войдешь. Иллюзия второго шанса часто оказывается ловушкой. Такое желание рождается не из-за любви и происходит естественным образом после разрыва. Больше всего на свете многие женщины боятся остаться в одиночестве. В голову приходят яркие воспоминания о первых месяцах букетного периода, и именно здесь появляется слепая надежда на воссоединение, — пояснила Казак.

По ее словам, второй шанс все же возможен, но только при условии, что оба партнера перешли на стадию взрослой позиции и осознали собственные ошибки. Она отметила, что в таком случае и мужчина, и женщина должны поменять сценарий поведения.

Прощение происходит, когда освобождаешься от обиды. Женщина должна перестать носить тяжесть в груди. Задайтесь вопросом: «Что изменилось в партнере за время разлуки?». Если ответ «ничего» или «он обещал», это не изменение, потому что там нет действия. Обещания без действий ничего не стоят. Второй шанс возможен, только если партнеры перешли на стадию взрослой позиции, каждый осознал ошибки и поменял сценарий поведения. Когда оба готовы не просто обещать, а вкладываться в отношения и в саморазвитие личности, — заключила Казак.

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