Психолог ответил, допустимо ли родителям читать переписки детей

Чтение переписок подростка может лишь ухудшить отношения в семье и отдалить ребенка, предупредил педагог-психолог Шамиль Ахмадуллин. По его словам, переданным «Газетой.Ru», такой контроль со стороны родителей допустим лишь с дошкольниками и младшеклассниками.

Родительский контроль [за переписками малолетних детей] — не нарушение границ, а прямая обязанность по защите. На этом этапе нужно знать пароли, видеть, с кем ребенок переписывается, ставить фильтры, держать устройства в общем пространстве. И тут важно не превращать это в слежку исподтишка. Лучше открыто сказать: «Пока ты маленький, я присматриваю за тем, что происходит в твоем телефоне. Это безопасность, например, как пристегивать тебя в машине». Ребенок должен понимать четко установленные правила, — отметил Ахмадуллин.

Уже после девяти лет нужно постепенно давать ребенку больше свободы в Сети. В период среднего школьного возраста у ребенка начинают появляться свои секреты — и это совершенно нормально, подчеркнул эксперт. Вместо мониторинга аккаунтов детей лучше постоянно напоминать им о правилах поведения и рисках в интернете. Педагог напомнил, что подростки ценят личное пространство. Любые попытки взрослых вмешаться в него и контролировать могут быть восприняты крайне негативно, вплоть до потери доверия.

Ранее детский психолог Надежда Резенова заявила, что запрет на использование соцсетей ограничивает развитие подростков. Она отметила, что такие меры нарушают коммуникацию между подростком и родителями и не учат договариваться.