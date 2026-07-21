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21 июля 2026 в 16:14

Ревнивая женщина превратила жизнь бывшего мужа в шпионский триллер

Петербурженка предстанет перед судом за слежку за собственным бывшим мужем

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В Санкт-Петербурге перед судом предстанет 49-летняя женщина, организовавшая масштабную слежку за своим бывшим мужем, сообщает Telegram-канал «Фонтанка онлайн». Ревнивица наняла частного детектива для установки GPS-трекера и прослушки под бампер автомобиля экс-супруга.

Благодаря скрытым устройствам она дистанционно прослушивала салоны авто и отслеживала все перемещения мужчины. Полученные снимки с личных встреч бывшего мужа женщина отправляла знакомым и публиковала в социальных сетях. Прокуратура Петроградского района утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело по статье 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни» в суд.

Ранее москвичка в приступе ревности откусила мужу половой орган, предварительно заточив зубы напильником. Пара прожила вместе пять лет, пока жена не обнаружила переписку мужа с другой женщиной. После этого она разработала план мести: дождалась мужа после работы, поужинала с ним, а затем в спальне во время интимной близости откусила достоинство. Медикам удалось пришить откушенную часть обратно, женщину отправили в СИЗО.

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