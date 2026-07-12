Ревнивая москвичка с заточенными зубами откусила мужу «агрегат» Женщина заточила зубы и откусила мужу половой орган из ревности в Москве

В Москве женщина в приступе ревности откусила мужу половой орган, предварительно заточив зубы напильником, сообщает Telegram-канал Baza. Медикам удалось пришить откушенную часть обратно.

Пара прожила вместе пять лет, пока жена не обнаружила переписку мужа с другой женщиной. После этого она разработала план мести: дождалась мужа после работы, поужинала с ним, а затем в спальне во время интимной близости неожиданно вцепилась зубами и откусила достоинство.

Мужчина потерял сознание от болевого шока, а его жена в панике вызвала скорую. Пострадавшего госпитализировали. Отчлененную часть тела поместили в физиологический раствор для сохранения.

Ранее в региональном управлении Следственного комитета России по Хабаровскому краю сообщили, что мужчина выстрелил в бывшую супругу, опасаясь, что та раскроет его нынешней партнерше факт их продолжающегося общения. Конфликт между экс-супругами возник во время застолья на почве старых обид, когда женщина пригрозила рассказать новой избраннице мужчины об их контактах.