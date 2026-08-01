Испанский премьер попросил помощь у союзников на фоне ситуации в Сеуте

В связи с миграционным кризисом в испанской Сеуте премьер Педро Санчес обратился с письмом к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште, попросив в срочном порядке созвать экстренную видеоконференцию министров внутренних дел стран ЕС, сообщает радиостанция Cadena SER. В том же письме политик выразил обеспокоенность тем, что некоторые государства союза действуют, исходя из предвзятости, недостоверных слухов, неосведомленности или политической выгоды.

Эта встреча должна позволить нам выработать общий ответ на подобные ситуации и вновь подтвердить, что безопасность наших внешних границ — это общая ответственность всех государств-членов, а не только тех, которые находятся на передовой линии союза, — сказано в документе.

Глава испанского правительства также заверил, что его страна менее чем за 48 часов восстановила пограничный контроль, оказала гуманитарную помощь и практически полностью вернула всех, кто незаконно пересек границу. При этом правительства Италии, Чехии, Финляндии и Дании выступили с призывом временно приостановить членство Испании в Шенгенском соглашении на фоне массового проникновения мигрантов из Марокко в город-анклав.

Ранее официальные представители правительства Испании сообщили, что ни одному из нелегальных мигрантов, пересекших границу из Марокко в испанский анклав Сеута, не удалось попасть на материковую часть страны. Они отметили, что целостность Шенгенского пространства сохраняется благодаря действующему двухступенчатому контролю на въезде.