Зеленский и Нетаньяху устроили жесткий спор на похоронах WP: Зеленский и Нетаньяху в Вашингтоне поспорили из-за ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский и израильский премьер Биньямин Нетаньяху обменялись резкими репликами на похоронах американского сенатора Линдси Грэма в Вашингтоне, сообщает Washington Post. Темой спора стало предоставление ракет ПВО Киеву.

В 2023 году Израиль заблокировал передачу Украине систем ПВО «Железный купол», объяснив это условиями соглашения о совместном производстве с Соединенными Штатами. В настоящее время обе страны оказались в положении конкурентов за дефицитные ресурсы, поступающие из США.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты откажутся от ведущей роли в Группе содействия Украине в области безопасности. Американское военное ведомство должно было сложить с себя функции лидера командования, базирующегося в Германии и координирующего поставки вооружений Киеву. Управление Группой планируется передать другому государству — члену НАТО.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение между Вашингтоном и Киевом по редкоземельным металлам предоставляет Вашингтону практически неограниченный доступ к украинским ресурсам. Он назвал этот документ «очень хорошей сделкой». Соглашение было опубликовано украинским кабмином 1 мая 2025 года и вызвало критику в Верховной раде.