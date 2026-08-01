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01 августа 2026 в 12:15

Историк указала на нестыковку в словах Зеленского о потерях ВСУ

Историк Гавришко удивилась заявлению Зеленского о потерях ВСУ

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Украинский историк Марта Гавришко в социальных сетях удивилась заявлению президента Владимира Зеленского о потерях армии. В пятницу, 31 июля, политик заявил, что за все время конфликта ВСУ лишились 50 тыс. солдат, хотя еще в феврале этого года он называл другую цифру — 55 тыс. погибших. Гавришко задалась вопросом, почему тогда на улицах украинских городов мужчин ежедневно отлавливают на призыва на военную службу.

Тогда почему мы каждый божий день видим видео принудительного призыва на военную службу на улицах украинских городов? Почему на мужчин охотятся, как на бродячих собак, их избивают и за руки и за ноги затаскивают в военные фургоны?, — говорится в публикации.

Ранее член Совета по внешней и оборонной политике, участник СВО Ян Гагин заявил, что реальные потери украинской армии с начала специальной военной операции значительно превышают официальные данные и составляют более 2 млн человек. По его словам, эта цифра не учитывает иностранных наемников, а также не включает данные по тем, кто получил тяжелые ранения и уже никогда не сможет вернуться в строй.

До этого Минобороны России сообщало, что подразделения ВСУ только за сутки потеряли порядка 1410 военнослужащих. В зоне ответственности группировки войск «Север» потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, «Запад» — до 220, «Южная» — свыше 150, «Центр» — до 360, «Восток» — до 365, «Днепр» — до 65 военных.

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