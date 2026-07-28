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28 июля 2026 в 14:43

ВС России уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в одном регионе

Минобороны: ВС России уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ в ДНР

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Военнослужащие 17-й артиллерийской бригады «Южной» группировки войск поразили два пункта временной дислокации ВСУ на алексеево-дружковском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России. В лесополосе двумя ударными беспилотниками был ликвидирован замаскированный объект.

На алексеево-дружковском направлении операторы беспилотных систем 17-й артиллерийской бригады «Южной» группировки обнаружили пункт временной дислокации с живой силой противника. В результате нескольких попаданий артиллерии ПВД вместе с живой силой был уничтожен, — сообщили в ведомстве.

Ранее Вооруженные силы РФ нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по украинским портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В северо-западной акватории Черного моря поражен балкер, осуществлявший доставку военных грузов. Кроме того, в порту Николаев атаковано килекторное судно.

До этого сообщалось, что артиллерия группировки «Север» за ночь уничтожила восемь пунктов управления БПЛА ВСУ. В Харьковской и Сумской областях было выполнено свыше 200 задач. В результате ударов было уничтожено 13 автомобилей и более 90 военнослужащих. Операции проводились совместно с расчетами и операторами беспилотных летательных аппаратов.

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