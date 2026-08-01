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01 августа 2026 в 13:09

Маск назвал угрозу для крупнейших экономик мира

Маск: низкий уровень рождаемости ставит под угрозу выживание ведущих стран

Илон Маск Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Низкий уровень рождаемости ставит под угрозу выживание ведущих мировых экономик, заявил американский предприниматель-миллиардер Илон Маск в соцсети Х. Так он прокомментировал опубликованную газетой Financial Times статистику ООН по коэффициенту рождаемости в крупнейших странах мира, в частности, во Франции, Германии, Италии, Японии, Южной Корее и США, где с 1950-х годов наблюдается падение рождаемости.

В 21 стране ЕС из 27 смертность превышает рождаемость... Они давно движутся к вымиранию — написал Маск.

Ранее китаевед Николай Вавилов сообщил, что правительство Китая ввело полный запрет на виртуальных собеседниц с искусственным интеллектом из-за снижения рождаемости. Платформам больше нельзя генерировать контент, который формирует у подростков «сильные эмоциональные связи».

До этого депутат Госдумы Нина Останина заявила, что молодежь нужно всячески мотивировать на создание семьи с помощью конкретных действий, в том числе мер поддержки. По ее мнению, просто громкие призывы и указания не решат проблему, а, напротив, могут вызвать недовольство у людей.

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