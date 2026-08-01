Москвичка потеряла 30 млн рублей после приглашения в чат «Поликлиника»

Жертвой мошенников стала 78-летняя москвичка, лишившаяся более 30 млн рублей после того, как ее пригласили в чат «Поликлиника», сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале. Пенсионерка обнаружила в телефоне приглашение войти в новую группу, для чего ей предложили ввести присланный код.

После этого она получила уведомление о взломе ее личного кабинета на портале госуслуг и рекомендацию обратиться по указанным номерам в компетентные органы. Женщина перезвонила, и злоумышленники, выдавая себя за работников финансовой сферы и полиции, выведали у нее данные о накоплениях, припугнув, что некие лица могут вывести средства за границу.

Поверив угрозам, потерпевшая под диктовку сняла все деньги с банковских ячеек и передала их курьеру, а супругам вручили коробки с надписью о якобы проверенных купюрах, строго запретив вскрывать их до особого распоряжения. Лишь звонок дочери помог пожилой паре осознать случившееся — она разъяснила им, что они стали жертвами обмана.

Ранее в МВД России сообщили, что мошенники начали распространять в интернете поддельное приложение с картой автозаправочных станций, с помощью которого получают несанкционированный доступ к смартфонам пользователей. Уточняется, что вредоносное приложение можно найти через обычные поисковые системы.