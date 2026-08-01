Магнитные бури сегодня, 1 августа: что завтра, головная боль, давление

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 1 августа 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, какие симптомы вызывают бури?

Будут ли магнитные бури 1 и 2 августа

Почасовой график прогноза на сайте ИКИ РАН показывает, что в субботу, 1 августа, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии: Кр-индекс зафиксируется в районе трех-четырех единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель находится ниже ожиданий.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 34%, геомагнитных возмущений — 35%, магнитных бурь — 31%. Прогноз на ближайшие 24 часа: возможна магнитная буря уровня G1 (Kp = 6-). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли сейчас спокойная (Kp = 0+)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

В настоящий момент вспышек на Солнце не наблюдается. Последняя произошла накануне вечером, 31 июля, около 21:13 мск, ее уровень — C1,6 (обычная). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 4,3. Портал my-calend пишет, что сегодня, 1 августа, ожидается геомагнитная буря силой четыре балла.

«В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе», — отметил источник.

В воскресенье, 2 августа, по прогнозу на сайте ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составит 15%, магнитных бурь — 75%. Краткосрочный переход Кр-индекса в красную зону ожидается после 09:00 мск. Затем показатель вернется к «желтым» значениям (в районе четырех единиц). Еще одна красная отметка на графике — между 15:00 и 18:00 мск.

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Какие симптомы вызывают бури

Недомогание во время магнитных бурь связано с тревогой, рассказал терапевт и кардиолог Филипп Кузьменко. Он отметил, что сами по себе явления не вызывают проблем со здоровьем.

«Если бы мы чувствовали магнитное поле, МРТ стала бы пыткой. У человека попросту нет биологических инструментов, чтобы ощущать колебания магнитосферы», — заявил Кузьменко.

Кардиолог подчеркнул, что недомогание от повышенного атмосферного давления также является мифом. По его словам, при возможности ощущать давление были бы невозможны дайвинг или прыжки с парашютом.

Врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что влияние магнитных бурь на человека остается спорной темой.

«Безусловно, колебания магнитного поля Земли документально зафиксированы и вызывают сбои в работе техники, но их воздействие на организм человека до сих пор остается предметом дискуссий. Существуют противоречивые исследования. В одних работах отмечается рост числа сердечных приступов и вызовов скорой помощи в дни геомагнитной активности. Однако другие эксперименты показывают, что люди часто приписывают свое недомогание магнитным бурям ошибочно, потому что их субъективные ощущения не совпадали с реальными датами геомагнитных возмущений», — сказала врач.

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