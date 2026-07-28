Магнитные бури сегодня, 28 июля: что завтра, головная боль, скачки давления

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 28 июля 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, что нельзя делать во время бури?

Будут ли магнитные бури 28 и 29 июля

Почасовой график прогноза на сайте ИКИ РАН показывает, что во вторник, 28 июля, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии: Кр-индекс зафиксируется в районе двух-трех единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель находится в пределах ожиданий.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 39%, геомагнитных возмущений — 40%, магнитных бурь — 21%. Прогноз на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 4-). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли сейчас спокойная (Kp = 1-)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошли четыре новые вспышки — они относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 5,0. Портал my-calend заявил, что сегодня, 28 июля, нет геомагнитных бурь. В среду, 29 июля, по прогнозу ИКИ РАН, Кр-индекс зафиксируется в районе двух-трех единиц. Вероятность геомагнитных возмущений составит 25%, магнитных бурь — 7%.

«На данный момент тихо. <...> На звезде видны несколько крупных протуберанцев. <...> Конец жизни у них один — Солнце выбрасывает их в космос с большими скоростями (иногда при этом достается и Земле). Момент этот плохо предсказуем; <...> с текущих позиций протуберанцы почти наверняка пройдут мимо всех планет — уйдут к полюсам солнечной системы», — отметили в Лаборатории солнечной астрономии.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Как пережить магнитную бурю

Доцент Сеченовского университета Павел Бережанский рекомендовал метеозависимым людям во время магнитных бурь увеличить привычную норму потребления воды примерно на один литр. Также полезен контрастный душ: постепенная смена температуры воды помогает улучшить снабжение тканей кислородом за счет тонуса сосудов.

Невролог Ксения Овсянникова советует в этот период включить в рацион зеленые овощи, больше пить жидкости и зеленого чая, а также чаще совершать спокойные пешие прогулки. Она подчеркнула, что стресс, недосып и вредные привычки могут усугубить самочувствие, поэтому их важно избегать. Врач добавила, что можно принимать средства для улучшения энергообмена, но только после консультации со специалистом.

Эндокринолог Зухра Павлова рекомендовала при геомагнитных колебаниях отдавать предпочтение травяным чаям и успокаивающим средствам. Она советует следить за питанием и исключить тяжелую пищу — жирное, жареное и соленое — во избежание проблем с ЖКТ. Павлова отметила, что, несмотря на дискуссии в научном сообществе о влиянии магнитных бурь на организм, многие люди действительно сталкиваются с такими реакциями, как головная боль, скачки давления или раздражительность.

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