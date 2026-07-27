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27 июля 2026 в 12:07

Магнитные бури сегодня, 27 июля: что завтра, головная боль, скачки давления

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 27 июля 2026 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, что нельзя делать во время бури?

Будут ли магнитные бури 27 и 28 июля

Почасовой график прогноза на сайте ИКИ РАН показывает, что в понедельник, 27 июля, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии: Кр-индекс зафиксируется в районе двух единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель находится в пределах ожиданий.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 24%, геомагнитных возмущений — 40%, магнитных бурь — 36%. Прогноз на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 4). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли сейчас спокойная (Kp = 2)», — отмечается на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошла одна новая вспышка — она относится к классу M (средняя). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 5,4. Портал my-calend заявил, что сегодня, 27 июля, нет геомагнитных бурь. Во вторник, 28 июля, по прогнозу ИКИ РАН, Кр-индекс зафиксируется в районе трех единиц. Вероятность геомагнитных возмущений составит 40%, магнитных бурь — 21%.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чего нельзя делать во время бури

«Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях», — пишет my-calend.

В период повышенной геомагнитной активности следует отказаться от вредных привычек — курения, чрезмерного употребления кофе и сладкого, заявила профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения терапевт Оксана Пивоварова. По ее словам, это поможет улучшить самочувствие во время магнитной бури.

«Можно заняться йогой или продлить ежедневные прогулки на свежем воздухе для снижения уровня беспокойства. Необходимо контролировать свои эмоции, по возможности не создавать конфликтные ситуации или сглаживать их», — добавила медик.

Кроме того, следует отказаться от физических нагрузок, заявил врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. Он также отметил важность отслеживания артериального давления.

«Что касается действия электромагнитных волн — это прежде всего и самочувствие, и давление, и сосудистая реакция. Это комплексное воздействие, которое, к сожалению, многие люди чувствуют. Профилактика одна — у каждого она индивидуальная. Надо следить за давлением артериальным, вводить щадящие режимы. Спасаются режимом поведения, отказываются от чрезмерных нагрузок», — сказал Онищенко.

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