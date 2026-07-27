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27 июля 2026 в 10:40

Почему не работает Telegram сегодня, 27 июля: замедление, когда заблокируют

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Сегодня, 27 июля, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что известно, в чем причина, почему происходит замедление, когда полностью заблокируют Telegram?

Где не работает Telegram 27 июля

На мониторинговом сайте «Сбой.рф» обновилась статистика жалоб на Telegram от россиян. По словам пользователей, через мессенджер не отправляются сообщения (текстовые, голосовые и кружки), не загружается медиа (фото и видео), не отображается список чатов и каналов, не работают звонки. Приложение не может подключиться к Сети.

На момент публикации насчитывается более трех десятков жалоб на мессенджер за сутки. Сообщения о проблемах с Telegram поступают из Москвы — 41%, Санкт-Петербурга — 24%, Ростовской области, Удмуртии и Краснодарского края — по 12%.

Почему не работает Telegram сегодня, 27 июля, замедление

Роскомнадзор «замедляет» Telegram с начала февраля, так как сервис игнорирует закон. Регулятор подчеркнул, что продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан.

По словам министра цифрового развития Максута Шадаева, мессенджер проигнорировал более 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации. Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский считает, что Telegram намеренно не следует российским законам, администрация годами не выполняет требования в части удаления запрещенной информации, локализации персональных данных.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Когда полностью заблокируют Telegram в России

Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов выразил мнение, что Telegram осведомлен, как снять с себя ограничения в России: если компания уже обеспечила регистрацию юрлица, настроила хранение и обработку данных внутри страны, то оставшиеся требования — лишь технические детали. Он предположил, что выполнить все запросы Роскомнадзора можно за 20–40 дней.

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев допустил, что беспрепятственная работа Telegram в РФ возможна при условии переноса серверов на территорию страны, в противном случае мессенджер может быть заблокирован окончательно.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин предположил, что полная блокировка сервиса может состояться к парламентским выборам в сентябре 2026 года, допустив, что это может быть реализовано «по системе YouTube».

Ранее эксперт Владислав Войтенко сообщил, что мессенджер уже «фактически не работает» при использовании домашних интернет-провайдеров с российскими IP, а работа через мобильный интернет также становится невозможной. Он добавил, что в регионах, где доступ открыт только к ресурсам из белого списка, использование VPN часто не помогает, что может указывать на подготовку к полной блокировке, несмотря на отсутствие официального статуса запрещенного ресурса.

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