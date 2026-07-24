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24 июля 2026 в 11:25

Почему не работает Telegram сегодня, 24 июля: замедление, заблокируют ли

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В работе Telegram в России продолжается массовый сбой. Какие последние новости о замедлении мессенджера известны 24 июля?

Где не работает Telegram 24 июля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в пятницу, 24 июля, пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, фото и видео.

Порядка 33% жалоб на сбои в работе Telegram 24 июля приходятся на Москву, 27% — на Московскую область, 13% — на Башкортостан и Санкт-Петербург, 7% — на Самарскую и Челябинскую области.

Почему не работает Telegram 24 июля

Роскомнадзор в начале 2026 года ввел ограничения в отношении Telegram из-за нарушения российского законодательства в вопросах защиты персональных данных и противодействия мошенничеству, а также пресечения экстремизма и терроризма.

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что замедление Telegram осуществляется на основе федерального законодательства. По его словам, мессенджер проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Заблокируют ли Telegram в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Telegram должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями, чтобы избежать блокировки.

«Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — сказал он РИА Новости.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин считает, что Telegram в России заблокируют «по системе YouTube» к сентябрю 2026 года, когда в стране пройдут парламентские выборы.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов подчеркнул, что в Telegram знают обо всех необходимых условиях для полной разблокировки приложения в России.

«Разблокировка Telegram в РФ — это абсолютно реальный сценарий. Яркий пример — компания Roblox. Ничего сложного нет. Если компания уже открыла юрлицо и сделала маршрутизацию, обработку и хранение трафика и персональных данных на территории РФ, то все остальные нюансы — вопрос технического взаимодействия. Глобально там два вопроса, которые до выборов в Госдуму 2026 года реально юридически легализовать. Я проблем не вижу за 20–40 дней выполнить все требования Роскомнадзора. Произойдет это или нет — вопрос второй. Но это действительно возможно», — добавил он.

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