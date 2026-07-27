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27 июля 2026 в 06:35

Атака ВСУ на Ростов-на-Дону ночью 27 июля: прилет в дом, сколько погибших

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников в ночь на понедельник, 27 июля, устроили массированную атаку на Ростов-на-Дону. Что об этом известно, сколько погибших, какие разрушения?

Что известно об атаке на Ростов-на-Дону ночью 27 июля

Около 05:00 мск глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что в результате воздушной атаки повреждения получил многоквартирный дом в Пролетарском районе. По его словам, для эвакуированных жителей также направили автобусы, которые используются в качестве временных пунктов обогрева.

«Для жителей пострадавшего многоквартирного дома разворачивается пункт временного размещения, в котором организованы спальные места, горячие напитки и питание», — написал Скрябин.

Позднее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что ночная атака с применением беспилотников привела к гибели двух жителей Ростова-на-Дону, они были семейной парой. Еще пять человек получили ранения различной степени тяжести, среди пострадавших оказался подросток.

«Ночная воздушная атака привела к трагическим последствиям. В Ростове-на-Дону погибли два человека, супруги. Ранения различной степени тяжести получили пять человек, двое из них — в тяжелом состоянии, в том числе подросток», — написал Слюсарь.

Кроме того, после падения беспилотников возникли пожары на территории предприятия, складских сооружений и частных домов, сообщил глава региона. Разрушения зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах города.

Также загорелись несколько автомобилей, находившихся рядом с жилыми домами. Почти все пожары уже потушены. В настоящее время спасатели продолжают ликвидировать возгорание на площади 400 кв. метров.

Какие еще регионы атаковали ВСУ ночью 27 июля

Ярославская область подверглась атаке украинских беспилотников, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в Telegram-канале. Для обеспечения безопасности временно ограничили движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.

«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — написал Евраев.

В результате атаки на Белгород пострадали 12 мирных жителей, в том числе двое детей, сообщил региональный оперативный штаб в Telegram-канале. Одной женщине с осколочным ранением помощь оказали на месте.

«На данный момент поступила информация о 12 пострадавших мирных жителях, среди которых двое детей. Одной женщине, получившей слепое осколочное ранение височной области, оказали помощь на месте. Остальных с различными травмами бригады скорой помощи доставили в больницы. Необходимая медицинская помощь оказывается», — сказано в публикации.

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