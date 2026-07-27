«Ураган» разнес позиции ВСУ под Запорожьем: успехи ВС РФ к утру 27 июля

Расчет РСЗО «Ураган» группировки «Восток» нанес удар по району сосредоточения украинских военных в районе населенного пункта Широкое в Запорожской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Перед атакой операторы разведывательных БПЛА обнаружили маршруты подвоза резервов ВСУ и места скопления техники. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 27 июля?

Расчет «Урагана» разгромил позиции ВСУ под Запорожьем

«Получив целеуказание, артиллеристы выполнили огневую задачу по району сосредоточения резервов, где находились живая сила и оборудованные укрытия противника. В результате удара уничтожены более 30 бойцов ВСУ, автомобильная техника и позиции, на которых противник сосредотачивал прибывавшее подкрепление», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщили о работе расчетов по контрбатарейной борьбе в Запорожской области. В результате ударов были уничтожены артиллерийские установки 2С22 «Богдана», M109, гаубица M114 и несколько орудий Д-30.

Армия России ударила по военным грузам в порту Черноморск

ВС России продолжили атаковать объекты транспортной инфраструктуры Украины, которые используются для нужд ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале. По данным военного ведомства, бойцы поразили контейнерный терминал с военными грузами в порту Черноморск.

«В результате ударов высокоточным оружием морского базирования и ударными дронами поражены: в порту Черноморск — контейнерный терминал с грузами военного назначения», — говорится в сообщении.

«Ланцет» поразил бронемашину Bushmaster с личным составом ВСУ

Расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» группировки войск «Запад» поразил бронеавтомобиль Bushmaster производства Австралии на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Удар нанесли военнослужащие расчетов разведывательно-ударных комплексов отдельной бригады специального назначения группировки «Запад».

По данным Минобороны, во время воздушной разведки было обнаружено перемещение бронемашины с личным составом ВСУ. После этого расчет запустил барражирующий боеприпас «Ланцет».

В министерстве сообщили, что боеприпас поразил бронеавтомобиль в верхнюю полусферу корпуса. В результате произошла детонация боекомплекта и машина полностью загорелась.

Российская ПВО за день перехватила 32 беспилотника ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны в течение дня уничтожили и перехватили 32 украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. БПЛА были уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской областями, Республикой Крым и акваторией Черного моря, уточнили в ведомстве.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря», — сказано в сообщении.

Российские войска уничтожили балкеры ВСУ

Российские военнослужащие поразили еще два судна типа балкер в Днепро-Бугском лимане, сообщили в Минобороны РФ на платформе МАКС. Отмечается, что судна были задействованы в доставке военных грузов ВСУ.

«Ударными беспилотными летательными аппаратами в Днепро-Бугском лимане поражены еще два судна типа балкер, осуществлявшие доставку военных грузов», — говорится в сообщении.

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