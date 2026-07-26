Армия России ударила по военным грузам в порту Черноморск

Армия России ударила по военным грузам в порту Черноморск Минобороны РФ: ВС поразили терминал с военными грузами в порту Черноморск

ВС России продолжили атаковать объекты транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале. По данным военного ведомства, бойцы поразили контейнерный терминал с военными грузами в порту Черноморск.

В результате ударов высокоточным оружием морского базирования и ударными дронами поражены: в порту Черноморск контейнерный терминал с грузами военного назначения, — говорится в сообщении.

Ранее ведомство сообщило, что в Киеве нанесен удар по промышленному комплексу «Смарт интеллиджент систем», где выпускались беспилотники различных модификаций, а также корпуса, электронные блоки, навигация, оптика и аккумуляторные батареи для дронов большой и средней дальности. В ведомстве уточнили, что предприятие работало на нужды ВСУ.

Кроме того, пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что российские войска нанесли удар по портовым сооружениям в Черноморске Одесской области.

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