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26 июля 2026 в 20:21

Российские войска уничтожили балкеры, доставлявшие военные грузы ВСУ

Минобороны: ВС РФ уничтожили еще два балкера в Днепро-Бугском лимане

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Российские военнослужащие поразили еще два судна типа балкер в Днепро-Бугском лимане, информирует Минобороны на платформе МАКС. Отмечается, что судна были задействованы в доставке военных грузов ВСУ.

Ударными беспилотными летательными аппаратами в Днепро-Бугском лимане поражены еще два судна типа балкер, осуществлявшие доставку военных грузов, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 июля российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования по военным объектам на Украине. В результате атаки были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, где производились и хранились беспилотники ВСУ.

До этого стало известно, что военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» за неделю уничтожили более 50 тяжелых ударных беспилотников R-18 ВСУ в Харьковской области. Ликвидация таких дронов позволяет срывать снабжение противника и снижать его боевой дух, отметил командир взвода БПС с позывным Комад.

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