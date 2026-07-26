Российские войска уничтожили балкеры, доставлявшие военные грузы ВСУ Минобороны: ВС РФ уничтожили еще два балкера в Днепро-Бугском лимане

Российские военнослужащие поразили еще два судна типа балкер в Днепро-Бугском лимане, информирует Минобороны на платформе МАКС. Отмечается, что судна были задействованы в доставке военных грузов ВСУ.

Ударными беспилотными летательными аппаратами в Днепро-Бугском лимане поражены еще два судна типа балкер, осуществлявшие доставку военных грузов, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 июля российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования по военным объектам на Украине. В результате атаки были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, где производились и хранились беспилотники ВСУ.

До этого стало известно, что военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» за неделю уничтожили более 50 тяжелых ударных беспилотников R-18 ВСУ в Харьковской области. Ликвидация таких дронов позволяет срывать снабжение противника и снижать его боевой дух, отметил командир взвода БПС с позывным Комад.