Расчет «Урагана» нанес удар по позициям ВСУ под Запорожьем Минобороны РФ сообщило об ударе РСЗО «Ураган» по силам ВСУ

Расчет РСЗО «Ураган» группировки «Восток» нанес удар по району сосредоточения украинских военных в районе населенного пункта Широкое в Запорожской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Перед атакой операторы разведывательных БПЛА обнаружили маршруты подвоза резервов ВСУ и места скопления техники.

Получив целеуказание, артиллеристы выполнили огневую задачу по району сосредоточения резервов, где находились живая сила и оборудованные укрытия противника. В результате удара уничтожены более 30 бойцов ВСУ, автомобильная техника и позиции, на которых противник сосредотачивал прибывавшее подкрепление, — говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщили о работе расчетов по контрбатарейной борьбе в Запорожской области. В результате ударов были уничтожены артиллерийские установки 2С22 «Богдана», M109, гаубица M114 и несколько орудий Д-30.

Ранее ведомство сообщило, что в Киеве нанесен удар по промышленному комплексу «Смарт интеллиджент систем», где выпускались беспилотники различных модификаций, а также корпуса, электронные блоки, навигация, оптика и аккумуляторные батареи для дронов большой и средней дальности. В МО РФ уточнили, что предприятие работало на нужды ВСУ.