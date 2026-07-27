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27 июля 2026 в 05:30

Расчет «Урагана» нанес удар по позициям ВСУ под Запорожьем

Минобороны РФ сообщило об ударе РСЗО «Ураган» по силам ВСУ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Расчет РСЗО «Ураган» группировки «Восток» нанес удар по району сосредоточения украинских военных в районе населенного пункта Широкое в Запорожской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Перед атакой операторы разведывательных БПЛА обнаружили маршруты подвоза резервов ВСУ и места скопления техники.

Получив целеуказание, артиллеристы выполнили огневую задачу по району сосредоточения резервов, где находились живая сила и оборудованные укрытия противника. В результате удара уничтожены более 30 бойцов ВСУ, автомобильная техника и позиции, на которых противник сосредотачивал прибывавшее подкрепление, — говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщили о работе расчетов по контрбатарейной борьбе в Запорожской области. В результате ударов были уничтожены артиллерийские установки 2С22 «Богдана», M109, гаубица M114 и несколько орудий Д-30.

Ранее ведомство сообщило, что в Киеве нанесен удар по промышленному комплексу «Смарт интеллиджент систем», где выпускались беспилотники различных модификаций, а также корпуса, электронные блоки, навигация, оптика и аккумуляторные батареи для дронов большой и средней дальности. В МО РФ уточнили, что предприятие работало на нужды ВСУ.

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