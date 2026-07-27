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27 июля 2026 в 05:49

В Ростове-на-Дону после падения БПЛА возникли пожары

В Ростове-на-Дону из-за атаки БПЛА загорелись несколько домов и склады

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В Ростове-на-Дону после падения беспилотников возникли пожары на территории предприятия, складских сооружений и частных домов, сообщил губернатор области Юрий Слюсарь. Разрушения зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах города.

Также загорелись несколько автомобилей, находившихся рядом с жилыми домами. Почти все пожары уже потушены. В настоящее время спасатели продолжают ликвидировать возгорание на площади 400 кв. метров.

Кроме того, повреждено остекление нескольких частных домов, верхних этажей многоквартирного дома и социального учреждения. Информация о последствиях уточняется.

Пять человек получили ранения различной степени тяжести. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе подросток. Одному пострадавшему медицинскую помощь оказали на месте, еще четверых доставили в БСМП Ростова.

До этого глава города Александр Скрябин сообщил, что в Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки повреждения получил многоквартирный дом в Пролетарском районе. По его словам, для эвакуированных жителей также направили автобусы, которые используются в качестве временных пунктов обогрева.

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