Самая массированная атака БПЛА на Удмуртию: удар ВСУ 27 июля, сколько жертв

Глава Удмуртии в ночь на понедельник сообщил о массированном налете БПЛА. Сколько беспилотников сбили ночью 27 июля, где были атаки, сколько жертв и пострадавших?

Сколько БПЛА сбили над Россией в ночь на 27 июля, где закрывали аэропорты

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 27 июля дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 276 украинских БПЛА самолетного типа.

Дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областей, Московского региона, республик Крым, Татарстан, Удмуртия, Краснодарского края и над акваториями Черного и Азовского морей.

По данным Росавиации, в течение ночи сразу 14 российских аэропортов ввели временные ограничения на полеты. Временно закрывались аэропорты в Пензе, Саратове, Чебоксарах, Калуге, Нижнем Новгороде, Ульяновске, Казани, Самаре, Ярославле, Кирове, Бугульме, Нижнекамске, Костроме и Уфе.

Утром были введены временные ограничения в Ижевске, Перми, Екатеринбурге, Сочи и Череповце.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об атаке ВСУ на Удмуртию 27 июля, где были удары, сколько жертв

Сигнал «Опасное небо» в Удмуртии был введен в 05:41. Утром 27 июля глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о масштабной атаке БПЛА в регионе.

«В настоящий момент силами и средствами противовоздушной обороны мы отражаем самую массированную атаку за последнее время на объекты Удмуртской Республики», — сообщил он около девяти утра в своем Telegram-канале.

Сирены воздушной тревоги включались в южных районах республики, Ижевске и Воткинске.

Пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ сообщила об эвакуации логистического комплекса Wildberries в Сарапуле. Причиной назвали «требования безопасности». Об ударах по логистическому комплексу не сообщалось. Украинские СМИ утверждают, что под ударом в Сарапуле оказалась нефтебаза; местные власти этого не подтверждали.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ЗРК «Тор-М1» Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Сколько погибших после атаки БПЛА на Ростов-на-Дону 27 июля

В Ростове-на-Дону украинский БПЛА ударил в жилой дом, погибли люди, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Ночная воздушная атака привела к трагическим последствиям. В Ростове-на-Дону погибли два человека, супруги. Ранения различной степени тяжести получили пять человек, двое из них в тяжелом состоянии, в том числе подросток. Раненым оказана медицинская помощь, одному с легкими ранениями — на месте, четверо доставлены в БСМП Ростова. Медики делают все необходимое», — сообщил Слюсарь в своем Telegram-канале.

В Ростове зафиксированы разрушения на земле в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах. Слюсарь сообщил о нескольких пожарах. Уничтожены автомобили. Большинство пожаров к утру удалось потушить, подчеркнул губернатор.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как ВСУ атакуют Белгород 27 июля, сколько погибших

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что ВСУ в ночь на 27 июля нанесли новый удар по Белгороду.

«Есть пострадавшие и разрушения. Работаем на местах ЧП», — объявил Демидов.

Мэр города сообщил, что пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Есть разрушения в частном секторе, под удар попали 11 многоквартирных и четыре частных дома. В двух многоэтажных домах временно отключены коммуникации: возгорания ликвидированы, но возвращение в некоторые квартиры пока невозможно.

Оперштаб Белгородской области уточнил, что ночью пострадали 13 человек, в том числе двое детей в возрасте 2 и 11 лет. Пять человек госпитализированы, 11-летний мальчик находится в тяжелом состоянии.

Около 9 утра и около 10 утра в Белгороде объявляли угрозу повторной атаки БПЛА. В 10:40 оперштаб сообщил о новой атаке с пострадавшими.

«Два беспилотника атаковали коммерческий объект. Один мужчина получил осколочное ранение шеи. В тяжелом состоянии бригада скорой транспортирует его в областную клиническую больницу. Еще одного мужчину с осколочным ранением головы и женщину с предварительным диагнозом „сотрясение головного мозга“ доставляют в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — сообщили в оперштабе Белгородской области.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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