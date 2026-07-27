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27 июля 2026 в 06:31

Сразу 14 российских аэропортов закрылись

Росавиация: в 14 аэропортах России ввели временные ограничения на полеты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сразу 14 российских аэропортов ввели временные ограничения на полеты, сообщили в пресс-службе Росавиации. Эти меры необходимые ради обеспечения безопасности полетов, отметили в ведомстве.

Аэропорты Саратов (Гагарин), Чебоксары, Калуга (Грабцево), Нижний Новгород (Чкалов), Ульяновск (Баратаевка), Казань, Самара (Курумоч), Ярославль (Туношна), Киров (Победилово), Бугульма, Нижнекамск (Бегишево), Кострома (Сокеркино), Уфа. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. <...> Аэропорт Иваново (Южный) — ограничения на использование воздушного пространства в районе авиагавани, — сказано в сообщении.

Ранее Росавиация сообщила, что Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию. Ограничения на использование воздушного пространства ввели для обеспечения безопасности. Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями на сайтах аэропортов и у авиаперевозчиков.

До этого стало известно, что эвакуация пассажиров аэропорта Внуково произошла из-за срабатывания автоматической пожарной сигнализации в зоне международного вылета. Датчики отреагировали на задымление, возникшее возле кафе. Отмечается, что система безопасности сработала в штатном режиме, были оперативно открыты эвакуационные выходы.

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