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13 июля 2026 в 11:21

Названа причина эвакуации пассажиров из московского аэропорта

Пассажиров аэропорта Внуково эвакуировали из-за задымления

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Эвакуация пассажиров аэропорта Внуково произошла из-за срабатывания автоматической пожарной сигнализации в зоне международного вылета, сообщила пресс-служба воздушной гавани в Telegram-канале. Датчики отреагировали на задымление, возникшее возле кафе.

Отмечается, что система безопасности сработала в штатном режиме, были оперативно открыты эвакуационные выходы. К месту происшествия также прибыла дежурная бригада службы пожарного и аварийно-спасательного обеспечения.

Специалисты подтвердили факт задымления, однако открытого горения не было обнаружено. В связи с отсутствием реальной угрозы для жизни и здоровья людей режим тревоги был отменен, и пассажиры вернулись в терминал примерно через 50 минут после инцидента.

Ранее сообщалось о задержке вылета 47 рейсов из московских аэропортов на фоне сложных погодных условий и ограничений воздушного пространства. В Минтрансе РФ отметили, что аэропорты работают в усиленном режиме, а пассажиров поддерживает дополнительный персонал.

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