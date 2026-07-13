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13 июля 2026 в 00:59

В аэропортах Москвы задержали вылет десятков рейсов

Минтранс РФ: в аэропортах Москвы задержаны 47 рейсов из-за погодных условий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Вылет 47 рейсов из московских аэропортов задерживается более чем на два часа на фоне сложных погодных условий и ограничений воздушного пространства, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ. В министерстве отметили, что аэропорты работают в усиленном режиме, а пассажиров поддерживает дополнительный персонал.

С начала суток аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский на фоне сложных метеоусловий (гроза) и периодически вводимых ограничений на использование воздушного пространства обслужили более 900 рейсов. На запасных аэродромах совершили посадку 32 самолета. Более чем на два часа задержаны на вылет 47 рейсов, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» вынужденно корректирует расписание отдельных маршрутов из-за проходящего в Московском регионе грозового фронта. Отмечается, что часть рейсов, прибывающих в Шереметьево, направлена на запасные аэродромы.

До этого московские аэропорты Жуковский, Домодедово и Внуково ввели ограничения на прием и вылет рейсов. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

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