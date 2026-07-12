Три московских аэропорта работают с ограничениями

Московские аэропорты Жуковский, Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства, сообщает Росавиация в Telegram-канале. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее стало известно, что ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в Татарстане в аэропортах Бугульмы, Казани и Нижнекамска, а также в Ижевске (Удмуртия). Эти ограничения первоначально вводились с целью поддержания безопасности полетов.

До этого сообщалось, что россияне почти сутки не могут долететь из Шарм-эш-Шейха до Краснодара. Сначала их борт посадили в Грузии, а спустя 12 часов вернули обратно в Египет. В четыре часа утра туристов завезли в отель, после чего назначили новое время вылета в Краснодар.

Также генеральный директор Центра туризма и отдыха Люсинэ Кодякова напомнила, что авиакомпания обязана обеспечить пассажиров горячим питанием при задержке рейса на четыре часа. По ее словам, если перелет откладывается на период до восьми часов в дневное время, перевозчик также должен разместить людей в гостинице.