Два российских региона сняли ограничения на полеты Росавиация: в аэропортах Татарстана и Удмуртии сняли ограничения

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в Татарстане в аэропортах Бугульмы, Казани и Нижнекамска, а также в Ижевске (Удмуртия), сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале. Эти ограничения первоначально вводились с целью поддержания безопасности полетов.

Аэропорты Бугульма, Ижевск, Казань, Нижнекамск (Бегишево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Росавиации сообщила, что в аэропортах Бугульмы, Казани, Калуги, Нижнекамска, Самары, Ульяновска и Ярославля введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.

До этого в Росавиации сообщили, что аэропорт Пскова ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Ограничения также были введены для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, временные ограничения были введены в нескольких южных аэропортах России. Так, Росавиация сообщила о приостановке приема и выпуска самолетов в воздушных гаванях Сочи, Краснодара и Геленджика.