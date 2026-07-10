В аэропорту Пскова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Пскова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Аэропорт Пскова ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Псков. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении ведомства.

Также временные ограничения были введены в нескольких южных аэропортах России. Так, Росавиация сообщила о приостановке приема и выпуска самолетов в воздушных гаванях Сочи, а также Краснодара и Геленджика.

Ранее Минтранс России предупредил о возможных изменениях в расписании авиарейсов в Московском регионе из-за ухудшения погодных условий. Росавиация рекомендовала пассажирам отслеживать актуальную информацию через онлайн-табло и чат-ботов аэропортов и перевозчиков. В течение выходных дней в столице ожидаются дожди, ливни, местами грозы и усиление ветра до 15–20 м/с.