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10 июля 2026 в 19:22

Еще один российский аэропорт запретил полеты

Росавиация сообщила об ограничениях на полеты в аэропорту Сочи

Фото: NEWS.ru
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В аэропорту Сочи начали действовать временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале. Как отметили в ведомстве, меры направлены на обеспечение безопасности авиаперевозок.

Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Министерство транспорта РФ предупредило о возможных изменениях в расписании авиарейсов в Московском регионе из-за ухудшения погодных условий. Росавиация советует пассажирам отслеживать актуальную информацию через онлайн-табло и чат-ботов аэропортов и перевозчиков. 10 июля и в течение выходных дней в Москве ожидаются дожди, ливни, местами грозы и усиление ветра до 15–20 м/с.

До этого сообщалось, что российский импортозамещенный самолет «Суперджет» вызвал значительный интерес как в России, так и за рубежом. Президент России Владимир Путин осмотрел кабину этого лайнера в Жуковском, после этого его презентация в Индии привлекла внимание участников авиасалона.

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