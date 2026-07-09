В Минтрансе предупредили о возможных отменах авиарейсов Минтранс: из-за погоды в аэропортах Москвы могут измениться расписания рейсов

Министерство транспорта РФ в своем канале на платформе МАКС предупредило о возможных изменениях в расписании авиарейсов в Московском регионе из-за ухудшения погодных условий. Росавиация советует пассажирам отслеживать актуальную информацию через онлайн-табло и чат-ботов аэропортов и перевозчиков.

В сообщении министерства говорится, что в ночь на пятницу, 10 июля, и в течение выходных дней в Москве ожидаются дожди, ливни, местами грозы и усиление ветра до 15–20 м/с.

Погодные условия могут повлиять на безопасность полетов: гроза, интенсивные осадки и сильный ветер могут ограничивать условия для взлета и посадки. В связи с этим возможны изменения в расписании полетов, не исключены отмены рейсов, — отметили в ведомстве.

Для обеспечения оперативного обслуживания пассажиров и воздушных судов будет привлечен дополнительный персонал, и аэропортовые службы готовы работать в усиленном режиме. Работа воздушного транспорта в Московском регионе находится под пристальным контролем специалистов Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора.

Ранее жителей и гостей Москвы призвали приготовиться к ливню, грозе, граду и шквалистому ветру 10 июля. Непогода придет в столицу и Подмосковье из-за влияния активного циклона, который смещается с юга. Есть вероятность появления смерча в Москве в пятницу.