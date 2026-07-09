Смерчи и град обрушатся на Москву? Погода в пятницу, 10 июля, чего ждать

Смерчи и град обрушатся на Москву? Погода в пятницу, 10 июля, чего ждать

Синоптики предупредили жителей и гостей столицы о надвигающейся непогоде. Правда ли смерчи и град обрушатся на Москву в пятницу, 10 июля, чего ждать?

Какая погода будет в Москве в пятницу, 10 июля

Жителям и гостям Москвы стоит приготовиться к ливню, грозе, граду и шквалистому ветру в пятницу, 10 июля, сообщили в столичном управлении МЧС России. Непогода придет в столицу и Подмосковье из-за влияния активного циклона, который смещается с юга.

Осадки прогнозируются с 12:00 до 21:00. Ветер в это время может достигнуть скорости до 20 метров в секунду. Специалисты посоветовали всем гражданам быть внимательными и осторожными. Они призвали водителей парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и не оставлять детей без присмотра. При необходимости жители и гости Москвы и Подмосковья могут обратиться к спасателям.

Есть вероятность появления смерча в Москве в пятницу, 10 июля, заявил синоптик Евгений Тишковец. Он также сообщил о локальных грозах и граде диаметром до двух сантиметров.

«Причиной тому — холодный фронт, который вытянется в меридиональном направлении и разделит регион на разные воздушные массы. В сумерках в мегаполисе будет плюс 14–17, днем потеплеет до климатической нормы — плюс 22–25, на западе Подмосковья умеренные плюс 20–25, на востоке — 26–31 градус жары», — рассказал Тишковец.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковые снимки циклона, который движется из Калининградской области в сторону Москвы. Фотографии сделаны с орбиты высотой более 35 тыс. километров.

Атмосферный вихрь зафиксировали российские космические аппараты «Электро-Л» и «Арктика-М». Штормовой циклон обрушился на Калининградскую область 8 июля. Из-за непогоды в регионе были повалены деревья, повреждены автомобили и кровли частных домов. Несколько населенных пунктов временно остались без электроснабжения.

Синоптик Александр Шувалов считает, что вероятность смерча в пятницу, 10 июля, и в субботу, 11 июля, «очень и очень мала».

«Завтра ожидается повторение сегодняшней ситуации: грозы и желтый уровень опасности», — сказал специалист.

Когда улучшится погода в Москве

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что улучшение погоды в Москве ожидается во второй половине июля.

«Минимальная температура в выходные — плюс 16–18, в воскресенье — плюс 14–16, днем 11 июля — плюс 24–26, по области — плюс 21–26. В воскресенье по региону — плюс 20–25, в Москве — плюс 22–23. В воскресенье восточный ветер сменится на северо-восточный. Ночи останутся облачными и теплыми, а днем температура составит плюс 22–23», — сказал синоптик.

В выходные сработает эффект Фудзивары, который породит «циклон-долгожитель», — подобное бывает раз в 10 лет, сообщил Евгений Тишковец.

«По ночам — плюс 15–18, днем — плюс 21–24. Дожди будут лить до следующей недели. Улучшение погоды и потепление произойдут только во второй половине июля», — подчеркнул специалист.

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