Роскосмос показал, что движется на Москву Роскосмос показал циклон, который движется из Калининграда на Москву

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала в Telegram-канале спутниковые снимки циклона, который движется из Калининградской области в сторону Москвы. Фотографии сделаны с орбиты высотой более 35 тыс. километров.

Как сообщили в госкорпорации, атмосферный вихрь зафиксировали российские космические аппараты «Электро-Л» и «Арктика-М». Штормовой циклон обрушился на Калининградскую область 8 июля. Из-за непогоды в регионе были повалены деревья, повреждены автомобили и кровли частных домов. Кроме того, несколько населенных пунктов временно остались без электроснабжения.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин заявил, что температура воздуха в Москве приблизится к 30 градусам тепла 18 и 19 июля. По его словам, на следующей неделе, с 13 по 17 июля, в столице будут идти типичные для середины лета проливные дожди. Также он отметил, что в области в этот период не исключены грозы.

До этого советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин рассказал, что пятница и суббота, 10 и 11 июля, станут самыми теплыми днями в Москве на этой неделе. По его словам, температура достигнет +25–27 градусов, однако в городе ожидаются осадки.