Синоптик ответил, стоит ли москвичам ждать 30-градусную жару

Температура воздуха в Москве приблизится к 30 градусам тепла 18 и 19 июля, заявил NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, на следующей неделе, с 13 по 17 июля, в столице будут идти типичные для середины лета проливные дожди. Также он отметил, что в области в этот период не исключены грозы.

Погода в Московском регионе в ближайшие дни будет достаточно теплой. Если судить по температурам, очень даже летней. В столице ожидается 24–27 градусов тепла в пятницу и субботу, 10 и 11 июля. В воскресенье, 12 июля, воздух прогреется до +23 градусов. Будут идти сильные дожди и греметь грозы. В понедельник, 13 июля, похолодает до 19–24 градусов тепла. Затем до 17 июля температура будет в пределах 22–27 градусов тепла. При этом из прогноза не исчезают кратковременные дожди. Такие температуры и осадки вполне нормальны для лета. Вероятность дождей уменьшится к выходным, то есть к 18 и 19 июля. В этот период в Москве и Московской области ожидается повышение температуры воздуха в дневные часы до +28 градусов, — пояснил Ильин.

Ранее советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин рассказал, что пятница и суббота, 10 и 11 июля, станут самыми теплыми днями в Москве на этой неделе. По его словам, температура достигнет +25–27 градусов, однако в городе ожидаются осадки.