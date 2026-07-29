«Август заберет свое лето»: москвичам пообещали прохладную погоду Синоптик Тишковец: август в Москве не будет жарким

Август в Москве не будет жарким, а температура воздуха останется в пределах климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. При этом количество осадков в столице превысит стандартные значения.

Предварительные долгосрочные прогнозы на август говорят о том, что закат лета в Центральной России <...> жарким уже не будет <...> В народе говорят: «август пришел — свое лето забрал», — подытожил Тишковец.

По словам эксперта, ночная температурная норма для столицы в последнем месяце лета составляет плюс 12 градусов. В дневные часы столбики термометров не должны подниматься выше отметки в плюс 21,5 градуса.

Количество осадков, как ожидается, превысит стандартные значения на 10–20%. При этом климатическая норма для августа в регионе равна 78 мм.

При этом ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявляла, что в начале августа в столице ожидается жаркая и сухая погода. По ее словам, уже 1 августа температура воздуха может подняться до 28–30 градусов тепла, осадков при этом не ожидается.