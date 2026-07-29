Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 20:09

«Август заберет свое лето»: москвичам пообещали прохладную погоду

Синоптик Тишковец: август в Москве не будет жарким

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Август в Москве не будет жарким, а температура воздуха останется в пределах климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. При этом количество осадков в столице превысит стандартные значения.

Предварительные долгосрочные прогнозы на август говорят о том, что закат лета в Центральной России <...> жарким уже не будет <...> В народе говорят: «август пришел — свое лето забрал», — подытожил Тишковец.

По словам эксперта, ночная температурная норма для столицы в последнем месяце лета составляет плюс 12 градусов. В дневные часы столбики термометров не должны подниматься выше отметки в плюс 21,5 градуса.

Количество осадков, как ожидается, превысит стандартные значения на 10–20%. При этом климатическая норма для августа в регионе равна 78 мм.

При этом ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявляла, что в начале августа в столице ожидается жаркая и сухая погода. По ее словам, уже 1 августа температура воздуха может подняться до 28–30 градусов тепла, осадков при этом не ожидается.

Россия
Москва
погода
прогнозы
синоптики
лето
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госавтоинспекции развеяли популярный фейк для водителей
Генпрокурор США пообещал выяснить правду по делу экс-главного инфекциониста
Прибалтийская страна открыла «охоту» на посетителей черных сайтов
Солдат ВСУ заставили строить загородный дом вместо службы
Три лошади и три пони погибли при пожаре в конюшне Нижегородской области
Турецкая полиция задержала преследовавшего россиянку сталкера
Патриарх Кирилл изменил место служения митрополиту Илариону
США ответили на угрозы КСИР о блокировке судов в Ормузе
«Медвежья услуга»: в РФ оценили последствия антироссийских санкций для США
Одна из крупнейших компаний мира опубликовала отчеты с ошибками ИИ
Россиян предупредили об опасной особенности удаленки
Мать убитой на Кубани девушки-аниматора высказалась о приговоре обвиняемым
Инфантино продает ЧМ: УЕФА грозит бойкотом мундиаля — зреет конфликт с ФИФА
Над Россией сбили 150 дронов ВСУ за 12 часов
Годовая инфляция в России замедлилась по итогам июля
Соседи убитой модели из Ромашково сообщили о странном поведении ее сожителя
Иран получит первую партию китайских ЗРК
Украинский командир отправлял подчиненных строить ему дом вместо службы
Адвокат объяснил, что грозит потерпевшему за убийство напавшей собаки
Смертельно опасные пауки атаковали российский регион
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.