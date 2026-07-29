Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 20:43

Адвокат объяснил, что грозит потерпевшему за убийство напавшей собаки

Адвокат Багатурия: за убийство напавшей собаки можно получить тюремный срок

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Убийство напавшей собаки или нанесение ей увечий могут повлечь за собой уголовное наказание, рассказал в беседе с NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, главный риск — продолжение избиения животного после его обезвреживания.

Закон не требует от человека во время атаки измерять силу укуса и подбирать наиболее комфортный способ защиты от собаки. Но когда животное обезврежено, удерживается владельцем или убегает, продолжение избиения будет рассматриваться не как защита, а как самостоятельное причинение вреда. В таком случае возможны гражданская ответственность, административное наказание, а при наличии признаков жестокого обращения — ответственность по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными. — NEWS.ru), — сказал он.

Ранее юрист Екатерина Дерен заявила, что сразу после укуса собаки следует обратиться к врачу и попросить его зафиксировать повреждения. Она посоветовала сфотографировать порванную одежду и пострадавшее место на теле.

После этого следует получить справку о факте обращения за медпомощью и взять у врача письменное назначение лекарств. Затем нужно написать заявление в полиции и сообщить о причинении вреда здоровью, добавила эксперт.

Общество
собаки
нападения
юристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госавтоинспекции развеяли популярный фейк для водителей
Генпрокурор США пообещал выяснить правду по делу экс-главного инфекциониста
Прибалтийская страна открыла «охоту» на посетителей заблокированных сайтов
Солдат ВСУ заставили строить загородный дом вместо службы
Три лошади и три пони погибли при пожаре в конюшне Нижегородской области
Турецкая полиция задержала преследовавшего россиянку сталкера
Патриарх Кирилл изменил место служения митрополиту Илариону
США ответили на угрозы КСИР о блокировке судов в Ормузе
«Медвежья услуга»: в РФ оценили последствия антироссийских санкций для США
Одна из крупнейших компаний мира опубликовала отчеты с ошибками ИИ
Россиян предупредили об опасной особенности удаленки
Мать убитой на Кубани девушки-аниматора высказалась о приговоре обвиняемым
Инфантино продает ЧМ: УЕФА грозит бойкотом мундиаля — зреет конфликт с ФИФА
Над Россией сбили 150 дронов ВСУ за 12 часов
Годовая инфляция в России замедлилась по итогам июля
Соседи убитой модели из Ромашково сообщили о странном поведении ее сожителя
Иран получит первую партию китайских ЗРК
Украинский командир отправлял подчиненных строить ему дом вместо службы
Адвокат объяснил, что грозит потерпевшему за убийство напавшей собаки
Смертельно опасные пауки атаковали российский регион
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.