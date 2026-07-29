Адвокат объяснил, что грозит потерпевшему за убийство напавшей собаки Адвокат Багатурия: за убийство напавшей собаки можно получить тюремный срок

Убийство напавшей собаки или нанесение ей увечий могут повлечь за собой уголовное наказание, рассказал в беседе с NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, главный риск — продолжение избиения животного после его обезвреживания.

Закон не требует от человека во время атаки измерять силу укуса и подбирать наиболее комфортный способ защиты от собаки. Но когда животное обезврежено, удерживается владельцем или убегает, продолжение избиения будет рассматриваться не как защита, а как самостоятельное причинение вреда. В таком случае возможны гражданская ответственность, административное наказание, а при наличии признаков жестокого обращения — ответственность по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными. — NEWS.ru), — сказал он.

Ранее юрист Екатерина Дерен заявила, что сразу после укуса собаки следует обратиться к врачу и попросить его зафиксировать повреждения. Она посоветовала сфотографировать порванную одежду и пострадавшее место на теле.

После этого следует получить справку о факте обращения за медпомощью и взять у врача письменное назначение лекарств. Затем нужно написать заявление в полиции и сообщить о причинении вреда здоровью, добавила эксперт.