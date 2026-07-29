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29 июля 2026 в 20:47

Украинский командир отправлял подчиненных строить ему дом вместо службы

В Одесской области более 80 военных привлекли к строительству дома командира

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Одесской области командира воинской части заподозрили в использовании военнослужащих для строительства собственного дома, сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора Украины. По данным следствия, к работам привлекли более 80 военных.

Как утверждают правоохранители, на протяжении нескольких месяцев военнослужащих направляли на стройку вместо выполнения служебных обязанностей. Во время обысков на объекте обнаружили десятки солдат.

Следствие также установило, что для доставки строительных материалов использовались военные грузовики. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что командир 3-го батальона 47-й бригады ВСУ Андрей Савлук получил повышение до заместителя командира бригады и внеочередное звание подполковника. По данным источника, ранее он передавал российским спецслужбам сведения о личном составе своего подразделения, однако впоследствии прекратил контакты.

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