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26 июля 2026 в 19:46

Предавший Киев офицер ВСУ получил повышение

РИА Новости: сливавший информацию России офицер ВСУ получил повышение

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Командир 3-го батальона 47-й бригады ВСУ Андрей Савлук получил повышение до заместителя командира бригады и внеочередное звание подполковника, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По данным источника, ранее Савлук контактировал с российскими спецслужбами, передавая им сведения о личном составе своего подразделения, но прекратил общение после того, как информация стала известна третьим лицам.

В 47-й ОМБр (отдельной механизированной бригаде) началась проверка командира 3-го батальона Андрея Савлука, подразделение которого фактически в полном составе было уничтожено на границе с Курской областью. Его не только не отстранили, но и повысили, назначив заместителем командира бригады и присвоив внеочередное воинское звание «подполковник», — говорится в сообщении.

Ранее уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила, что украинские военнопленные выражают нежелание биться за Украину и принимают решение перейти на российскую сторону. Омбудсмен напомнила о существовании в РФ специальной программы, дающей пленным военнослужащим такую возможность.

Кроме того, итальянские правоохранители задержали двух экс-сотрудников спецслужб, заподозренных в якобы сотрудничестве с Россией. У мужчин изъяты все электронные устройства, а следствие предполагает, что они могли передавать РФ сведения, относящиеся к государственной тайне Италии.

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