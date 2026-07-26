Песков высказался о многочисленных атаках ВСУ на склады Wildberries Песков: надо спросить у Киева цель ударов по складам Wildberries

Вопрос, на что рассчитаны атаки ВСУ по российским складам Wildberries, необходимо направить киевскому правительству, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он убежден, что именно агрессоры скрывают подлинную причину подобных ударов, передает ИС «Вести».

Это надо у киевского режима спросить, — заявил Песков.

Ранее сообщалось о пожаре рядом со складом Wildberries в Екатеринбурге. Очевидцы рассказали о густом черном дыме, поднимающемся со стороны складов маркетплейса, который был виден из разных районов города. На объекте провели эвакуацию сотрудников в соответствии с требованиями безопасности.

До этого глава Wildberries Татьяна Ким заявила, что после атак беспилотников на склады в Шушарах, Уткиной Заводи и Симферополе компании удалось сохранить часть площадей и товаров. По ее словам, маркетплейс перераспределяет сохранившиеся остатки продукции по другим складам.

Также в результате атак два логистических объекта Wildberries в Санкт-Петербурге временно приостановили работу. Речь идет о комплексах, расположенных в Шушарах и Уткиной Заводи.